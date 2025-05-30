Евросоюз поможет? Откуда Украина возьмет триллион гривень на войну

Украине хронически не хватает средств для финансирования войны: в 2026 году непокрытая потребность в финансировании может достичь триллиона гривень. Где правительство будет брать эти средства и как с этим может помочь ЕС?

В течение последних трех лет новости о том, что в государственном бюджете не хватает нескольких сотен миллиардов гривен, стали почти обыденностью. Не оказался исключением и 2025 год.

Вскоре правительство внесет в Верховную Раду законопроект о повышении плана расходов на около 400 млрд грн. Большую часть, если не всю сумму, планируют потратить на оборону. Принятие документа сделает возможным и выплату денежного обеспечения военнослужащим во второй половине года, поэтому его рассмотрение будет иметь безусловный приоритет в стенах парламента.

Сейчас государство имеет ресурсы для покрытия этой потребности. Прежде всего - благодаря щедрой поддержке международных партнеров. Однако такая ситуация временная. В 2026 году непокрытая потребность бюджета в средствах может достичь триллиона гривен. Пока, за семь месяцев до начала нового года, у правительства нет однозначного ответа на вопрос, где взять эти деньги.

Спасти выплаты военным

Официальная статистика выполнения расходов государственного бюджета на 2025 год содержит особенность: за январь-апрель, то есть за треть года, план финансирования обороны был выполнен почти на половину - на 47,2%. Более детальный анализ показывает, что расходы на ВСУ (из этой статьи финансируется денежное обеспечение военнослужащих) за четыре месяца были выполнены на 50,4%, а на закупку и модернизацию техники - на 45,8%.

При этом годовой план выплат денежного обеспечения сократили на 130,5 млрд грн: с 1,01 трлн грн до 881,85 млрд грн, а расходы на закупку техники и боеприпасов увеличили на 433 млрд грн.

Если бы этого увеличения не произошло, то по итогам трети года на эти цели государство потратило бы почти все (94%), что планировало потратить при принятии бюджета на 2025 год. Это притом, что, как правило, в первой половине года закупки происходят менее активно, чем во второй.

Французское выражение déjà vu едва ли не лучше всего описывает ситуацию с финансированием военных расходов, сложившуюся в Украине. В бюджете не хватает нескольких сотен миллиардов гривен, правительство знает об этой проблеме уже несколько месяцев, однако не решает и даже не признает ее, пока не завершится миссия Международного валютного фонда (МВФ).

Аналогичная ситуация была летом 2024 года, когда Украина была вынуждена наращивать оборонные расходы из-за перерыва в получении военной помощи от США. То же самое происходит в государственных финансах сейчас.

На этот раз нехватка средств на армию тоже связана с американской поддержкой. В апреле ЭП писала, что после избрания Дональда Трампа президентом США состоялось заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), на котором приняли решение нарастить расходы на закупку вооружения, прежде всего - боеприпасов, на фоне ожиданий, что новая администрация Белого дома будет менее лояльной к Украине, чем предыдущая.

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Для наращивания закупок вооружений без внесения изменений в бюджет через парламент Минобороны проводило так называемое приближение расходов: на осуществление закупок в первые месяцы года тратили средства, расписанные на выплаты денежного обеспечения военнослужащим в конце года.

В начале апреля объем приближенных расходов Минобороны достиг 215 млрд грн, сообщали ЭП собеседники в ведомстве и причастные к бюджетному процессу чиновники. С тех пор ситуация только ухудшилась.

В июне парламент планирует принять изменения в закон "О госбюджете", увеличив расходную часть примерно на 400 млрд грн, сообщили ЭП знакомые с подготовкой этого решения собеседники. Эту цифру публично озвучил и заместитель главы налогового комитета Ярослав Железняк.

Сначала эти изменения планировали разбить на две части: летом увеличить расходы на около 200 млрд грн, а ближе к концу года - на оставшуюся сумму, которой не будет хватать. Однако от этой идеи отказались.

Проблема с повышением расходов бюджета заключается в том, что на такую же сумму необходимо повысить и доходы. Сделать это будет проблематично.

Крупнейшим "донором" покрытия дополнительных расходов станет Государственная налоговая служба (ГНС), которая стабильно перевыполняет план по поступлениям в бюджет: при планировании сметы план доходов существенно занизили, ожидая дефицита электроэнергии зимой и весной.

Кроме того, около 0,5 млрд долл. (20 млрд грн) Украина сэкономит на обслуживании ВВП-варрантов. 31 мая Минфин должен осуществить платеж на 600 млн долл. 20% из них вернутся в бюджет, ведь владельцем этой доли варрантов является Минфин. Однако правительство не планирует осуществлять этот платеж, о чем говорил уполномоченный по вопросам госдолга Юрий Буца.

Еще часть дополнительной потребности бюджета покроют средства Великобритании, предоставленные под залог замороженных российских активов (около 100 млрд грн). Остальные будут финансировать дополнительной продажей ОВГЗ.

Гораздо сложнее ситуация может оказаться в 2026 году. Тогда государству не будет хватать средств не только на военные, но и на гражданские расходы, ведь программы финансовой помощи партнеров постепенно будут исчерпываться.

Триллионная дыра

Несмотря на недостаток 400 млрд грн на оборону, остальные невоенные расходы в 2025 году обеспечены с запасом. Прежде всего - благодаря кредиту на 50 млрд долл., который страны G7 предоставили Украине под залог замороженных российских активов (Extraordinary Revenue Acceleration Loan или ERA).

Когда в 2024 году партнеры разрабатывали инструмент ERA, то совместно с украинским правительством рассчитывали, что заложенного там финансирования должно хватить на 2025-2026 годы и частично - на 2027 год. Такие расчеты делались на основе прогнозов МВФ, который ожидал завершения активной фазы войны уже в 2025 году. Также этот прогноз предусматривал сокращение дефицита госбюджета в 2026 году почти вдвое до 9,9% от ВВП.

По этому сценарию потребность государства во внешнем финансировании на 2026 год составит около 21 млрд долл., сообщили ЭП в Минфине. Несколько больший дефицит бюджета ожидают в Центре анализа публичных финансов и публичного управления Киевской школы экономики (KSE): 22,7 млрд долл.

"В 2026 году ожидается поступление около 18,5 млрд долл. (816 млрд грн). Непокрытый дефицит может составлять около 3,5 млрд долл.", - подсчитали там. Однако выполнение этого сценария маловероятно. Уменьшить дефицит бюджета вдвое за год будет чрезвычайно сложно даже в случае завершения активных боев, считает собеседник ЭП в Минфине.

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С ним соглашаются экономисты. Ведущий научный сотрудник Института экономических исследований и политических консультаций (ИЭИ) Александра Бетлий говорит, что дефицит бюджета в 2026 году составит 19% ВВП.

"МВФ исходит, прежде всего, из наличия финансирования и говорит, что правительству придется сокращать расходы. Мы же исходим из позиции, что возможностей сократить расходы, как сейчас предусмотрено в программе МВФ, нет. Поэтому правительству и международным партнерам надо будет дальше работать над механизмами увеличения имеющегося финансирования", - считает она.

Текущие программы финансовой поддержки Украины исчерпываются. Из Ukraine Facility от ЕС на 50 млрд евро, из которых на покрытие дефицита бюджета должны пойти 39 млрд евро, на 2026-2027 годы остается около 9 млрд евро, подсчитали в ИЭИ. Большинство средств по программе ERA также поступит в бюджет-2025. Правда, использовать их все Украина может не успеть, поэтому около 8,5 млрд долл., по оценкам KSE, перенесут на 2026 год.

Значительно меньше будут и поступления от МВФ: в 2026 году ожидаются только два транша кредита: 1,2 млрд долл. и 980 млн долл. Да и получить их может оказаться сложнее, поскольку Украина не будет выполнять требования по уменьшению государственного дефицита до 9,8% от ВВП.

По расчетам собеседников ЭП, имеющих отношение к бюджетному процессу, непокрытая международной помощью потребность в финансировании на 2026 год может составлять 23 млрд долл. или около 1 трлн грн. Сейчас очевидных источников финансирования этой "дыры" не видно, поэтому чиновники ищут креативные решения, которые помогут Украине пройти следующий год.

Откуда брать деньги

В 2024 году, когда правительству не хватало около 500 млрд грн на оборонные нужды, одним из источников покрытия дефицита стало повышение налогов. Тогда Верховная Рада повысила ставку военного сбора с 1,5% до 5% и ввела этот сбор для ФЛП. Кроме того, депутаты повторно и "задним числом" обложили налогом прибыли банков по ставке 50%.

Однако повышение налогов, даже относительно незначительное, было сложным политическим решением. Неудивительно, что президент Владимир Зеленский не подписывал соответствующий закон в течение нескольких месяцев, что привело к меньшим, чем ожидалось, дополнительным поступлениям в дефицитный бюджет.

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На этот раз, даже несмотря на гораздо большие бюджетные вызовы, к вопросу повышения налогов правительство и парламент возвращаться не хотят. По крайней мере найти голоса в поддержку такого решения среди депутатов будет крайне сложно, не говоря о том, чтобы найти политическую волю на Банковой.

"Несмотря на сложные вызовы войны Минфин делает все возможное, чтобы налоговая политика осталась стабильной и предсказуемой. О повышении налогов для граждан и бизнеса речь пока не идет", - сообщил Минфин.

Для покрытия бюджетной "дыры" правительство будет использовать традиционные инструменты: увеличивать внутренние заимствования и искать дальнейшую поддержку у партнеров. Кроме этого, государству придется активизировать усилия по детенизации экономики, считают в KSE.

Эти усилия видны уже сейчас, например, в работе ГНС по взысканию налогов с моделей Only Fans или за продажу подержанных вещей на OLX.

Еще одним источником может стать более активное использование замороженных активов РФ, считает Бетлий. "Необходимы сложные юридические решения в ЕС и Великобритании. Также есть различные механизмы, как получить больше доходов с этих активов, в частности, через большее налогообложение", - отмечает она.

Однако, похоже, политическое руководство страны замахнулось на более амбициозную цель: не только просить партнеров активнее использовать замороженные активы, но и просить их напрямую финансировать украинские военные расходы.

Впервые о такой возможности Зеленский сообщил в интервью Time в конце марта 2025 года. "Европа должна это (ВСУ - ЭП) финансировать. В идеале - Европа и Америка. Однако при нынешних обстоятельствах я бы больше полагался на Европу. Они действительно верят, что наша армия является частью безопасности всей Европы. Это факт. Наши люди не убегут, если начнется еще одна война, тогда как Европа не готова так действовать", - заявил президент.

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Больше деталей новой инициативы раскрыл министр финансов Сергей Марченко. Он рассказал, что Украина ведет диалог с ЕС относительно потенциальной "интеграции украинского военного потенциала с оборонной системой Европы".

"Такое решение имеет ряд стратегических преимуществ для Украины, в частности сохранение финансовой стабильности в 2026 году и в дальнейшем, а для ЕС - обеспечение безопасности от потенциальной российской агрессии. Украинская армия имеет весь необходимый для этого опыт", - заявил он на встрече с представителями G7.

По словам Марченко, расходы на обеспечение украинской армии составят небольшую долю ВВП Евросоюза, и страны, которые присоединятся к этой инициативе, могли бы включить такие расходы в расчет оборонных расходов в соответствии с обязательствами этих государств в рамках НАТО.

Деньги на финансирование своей армии Украина просит на фоне существенного наращивания расходов ЕС на оборону. В марте блок одобрил план перевооружения, предусматривающий дополнительные расходы в объеме 800 млрд евро. Также страны Евросоюза сняли ограничения на размер дефицитов своих бюджетов, если дополнительные средства будут использованы на оборону.

Пока непонятно, какие будут обязательства Украины в рамках "интеграции с оборонной системой ЕС". Переговоры по этому механизму финансирования ВСУ ведет внешнеполитический блок Кабмина, передали ЭП чиновники.

Если ЕС согласится софинансировать украинские оборонные расходы, то это не только решит проблему триллионного дефицита бюджета, но и станет еще одной пересеченной "красной линией", которую ранее рисовали партнеры.

Возможно, следующей такой линией станут замороженные суверенные активы России, которые Запад до сих пор боится конфисковывать в пользу Украины.