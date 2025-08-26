Украина тратит на госдолг больше, чем на пенсии и "социалку". Можно ли выйти из "долговой ямы"?

В этом году на платежи по государственному долгу правительство потратит более 1 триллиона гривен. Кому и сколько задолжало государство и как этот долг влияет на экономику?

Размер государственного долга Украины стремительно приближается к отметке 100% от валового внутреннего продукта (ВВП) и может ее пересечь уже к концу этого года. За время большой войны задолженность государства выросла почти вдвое и уже стоит бюджету больше, чем пенсии и другие социальные расходы.

Пока продолжается война, Украина остается критически зависимой от заимствований. Особенно - внешнего финансирования, подавляющая часть которого поступает в форме кредитов.

Эта зависимость никуда не исчезнет даже в случае окончания активной фазы боевых действий, ведь государство еще долгое время должно будет тратить немало средств на оборону, а также финансировать восстановление. Но хватит ли средств на последнее?

Сколько и кому должна Украина

Размер государственного и гарантированного государством долга на начало июля 2025 года составил 184,8 млрд долл. (в долларовом эквиваленте), говорится в статистике Министерства финансов. Эта цифра настолько велика, что почти ничего не говорит рядовому гражданину. Именно поэтому ее уместнее всего сравнивать с размером украинской экономики.

В 2024 году ВВП Украины составлял 190,7 млрд долл. - это стоимость всех произведенных в стране товаров и услуг за год. Сейчас госдолг составляет 97% от этой суммы.

За последние 3,5 года, которые длится большая война, госдолг Украины вырос почти вдвое: на начало февраля 2022 года он составлял 95,4 млрд долл. и имел тенденцию к снижению.

Более того, накануне вторжения правительство пробовало уменьшить долговую нагрузку на бюджет, выкупая у инвесторов еврооблигации и ВВП-варранты.

Пользуясь паническими настроениями, предшествовавшими вторжению России, Министерство финансов скупало внешние обязательства государства по ценам ниже номинала. Такая стратегия должна была помочь сэкономить как на погашении основной суммы долга, так и на уплате процентов (ведь часть этих платежей возвращалась бы обратно в госбюджет).

Кроме этого, до 2022 года правительство пыталось уменьшать свою зависимость от внешнего финансирования, делая основную "ставку" на внутренние заимствования. Однако уже в первые месяцы большой войны стало понятно, что возможностей экономики финансировать неожиданные расходы бюджета недостаточно. Попытки же перекрыть дефицит средств с помощью эмиссии привели к обесцениванию гривны и скачку инфляции.

Сейчас объем внешнего долга Украины более чем в 4 раза превышает сумму, которую правительство позаимствовало на внутреннем рынке - у НБУ, банков и граждан, которые покупают ОВГЗ.

Наращивание внешнего долга несет ряд рисков для бюджета, прежде всего - валютных. В случае девальвации гривны государству будет сложнее обслуживать долги, ведь средства на осуществление платежей оно аккумулирует в национальной валюте внутри экономики.

С другой стороны, даже несмотря на рост объема внешнего долга, его структура улучшается: средства привлекались на долгий период и под низкие проценты. "Тем не менее, дальнейшее накопление даже льготного долга в течение длительного периода может повысить долговую нагрузку так, что она станет препятствовать экономическому развитию. Но в условиях экзистенциальной войны лучше иметь высокий долг, чем столкнуться с нехваткой финансирования", - считает директор аналитического департамента Dragon Capital Елена Белан.

За время большой войны крупнейшим кредитором Украины стал Европейский Союз. На начало июля каждый третий доллар задолженности государства был именно перед этим блоком - всего 61,16 млрд долл. Эта сумма не учитывает средств, которые Украина получила от ЕС в форме грантов, то есть на безвозвратной основе, но учитывает финансирование под залог замороженных российских активов - долю ЕС в ERA Loans (этот кредит будет погашаться доходами от этих активов).

Немало в долг Украине дали правительства других государств, в частности Канады, Японии, Германии и Франции (всего 8,16 млрд долл.), а еще часть - международные финансовые организации.

Свою задолженность перед частными инвесторами, которые приобрели еврооблигации Украины, правительство реструктуризировало, списав 9 млрд долл. Однако нерешенным остается вопрос ВВП-варрантов, по которым фактически наступил дефолт.

Чем дольше длится война, тем больше средств необходимо будет занимать государству для финансирования всех необходимых расходов, прежде всего - оборонных. Как следствие, размер государственного долга и в дальнейшем будет расти.

По расчетам Международного валютного фонда (МВФ), в 2025 году госдолг Украины составит 110% от ВВП (хотя в 2021 году он составлял менее 50% ВВП). В группе ICU прогнозируют, что госдолг в этом году достигнет 105% ВВП.

"Если вычислить финансовую помощь в рамках программы ERA, которая будет возвращаться за счет доходов от российских активов, то этот показатель составит 87% ВВП - это меньше, чем в конце 2024 года", - говорит старший финансовый аналитик группы ICU Тарас Котович.

На размер госдолга относительно ВВП будет влиять и курс доллара, добавляет Билан. Если он повысится до 43,5 грн за доллар, то объем госдолга к концу года составит 102% ВВП, а если же будет оставаться стабильным (около 41,5 грн за доллар) - 98% от ВВП.

Цена госдолга

До начала большой войны самой большой статьей государственных расходов в Украине было социальное обеспечение. На выплату пенсий, субсидий и других платежей из бюджета шли сотни миллиардов гривен - значительно больше, чем на образование, инфраструктуру или программы стимулирования экономики.

С 2022 года самой большой статьей государственных расходов стала оборона, на которую сейчас идет половина всех расходов или сумма, эквивалентная всем доходам государства от налогов и сборов. Второй крупнейшей программой расходов сейчас является не социальное обеспечение, а обслуживание госдолга. В 2025 году только на уплату процентов по долгам правительство планирует потратить 475,84 млрд грн (например, на пенсии и все другие социальные расходы из бюджета пойдет 421,43 млрд грн).

Согласно плану бюджета 2025 года, Украина потратит на обслуживание и погашение государственного долга около 1,1 триллиона гривен. В последующие годы на долговые платежи правительство будет тратить сотни миллиардов гривен: в 2026 году - 853,42 млрд грн, в 2027-м - 773,25 млрд грн.

Финансировать накопленную за годы большой войны долговую нагрузку и заодно - высокие оборонные расходы, правительству удается благодаря постоянному поступлению нового финансирования от партнеров. Однако привлекать его становится все сложнее.

Более того, накануне Украина могла остаться без поддержки своего крупнейшего донора - ЕС, ведь последний мог остановить предоставление средств после принятия закона, ограничивающего независимость антикоррупционных органов.

За несколько недель до внесения законопроекта о государственном бюджете на 2026 год правительство до сих пор не знает, как профинансировать около 10 млрд долл. будущих расходов.

Ранее размер этой "дыры" прогнозировали на уровне 19 млрд долл. Чтобы уменьшить ее, в Минфине решили пересмотреть судьбу кредита под залог российских активов: вместо того, чтобы растянуть эти средства до 2027 года, их решили потратить уже в 2026-м, объяснили ЭП ознакомленные с планами правительства собеседники. И хотя таким образом правительство смогло уменьшить непокрытый дефицит на 2026 год, однако заодно оно увеличило финансовую неопределенность на последующие годы.

Именно поэтому чиновники уже сейчас активно договариваются с партнерами о новых кредитных программах, которые будут предусматривать большие объемы финансирования. Например, новую и большую по объемам программу Украина хочет получить от МВФ: сейчас на погашение и обслуживание долгов перед фондом правительство тратит даже больше средств, чем получает новых траншей кредита.

Успех в переговорах о новых займах несколько облегчит возможности выплачивать старые долги, одновременно финансируя оборону. Однако в дальнейшем доля долговых выплат будет становиться все более ощутимой для государственного бюджета, ограничивая возможности правительства финансировать другие программы, в частности восстановление или экономическое развитие.

Хватит ли денег на восстановление

Совокупные расходы на обслуживание и погашение государственного долга в 2025 году составят около 42% всех внутренних доходов бюджета, которые сейчас обеспечивает экономика. С дальнейшим ростом объемов государственного долга будет увеличиваться и его вес для бюджета. Все больше ресурсов будет уходить на долговые платежи, оставляя правительству меньше пространства для финансирования программ восстановления.

Чтобы выйти из "долговой ямы", Украина могла бы решиться на еще одну реструктуризацию долгов, однако потенциал такого решения может быть ограниченным из-за того, что доля коммерческого долга (то есть, перед частными кредиторами) пока довольно невелика.

"Большая часть официального долга не подлежит реструктуризации. Скорее всего, заимствования от официальных кредиторов, будут рефинансированы, когда доступ к финансированию улучшится, в том числе благодаря приближению Украины к ЕС", - отмечает Билан.

Долговая нагрузка на экономику может уменьшаться и сама по себе, если Украина будет заимствовать под меньшие проценты, а ее экономика будет расти. В конце концов, именно таким образом правительство уменьшило долю долга к ВВП почти вдвое - с 81% в 2016 году до 45,2% в 2021-м. Правда, повторить такой сценарий еще раз будет сложнее из-за объективных ограничений.

Во-первых, Украина потеряла ключевые промышленные активы, которые генерировали львиную долю ВВП: часть Россия оккупировала, часть - полностью уничтожила, а еще часть - разрушены и находятся в оккупации.

На строительство новых промышленных мощностей могут уйти годы и миллиарды долларов инвестиций, привлекать которые даже до большой войны было непростой задачей. Разрушенная энергетическая инфраструктура также ограничивает возможности наращивания как объемов промышленного производства, так и развитие сектора услуг.

Во-вторых, экономический рост будет ограничивать демографический кризис. По данным Минэкономики, около 7 миллионов украинцев сейчас выехали за границу - в основном это люди трудоспособного возраста и дети. Ситуацию усугубляет обвал рождаемости, что в перспективе может привести к сокращению рынка труда, старению населения и увеличению социальных расходов.

Вероятно, в случае завершения активной фазы войны привлекать инвестиции в восстановление станет легче, а часть украинских беженцев вернутся на родину. Но самого этого факта вряд ли будет достаточно для восстановления экономики, которое позволит "перерасти" долговое "ярмо".