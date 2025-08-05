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Суд окончательно запретил строить жилье рядом с музеем "Пирогов"

Виктор Волокита — 5 августа, 11:33
Суд окончательно запретил строить жилье рядом с музеем Пирогов
Аерозйомка ділянок біля музею "Пирогів"
Фото: Bihus.Info

Кассационный Хозяйственный суд в составе Верховного Суда запретил застройку охранных земель вокруг музея Народной архитектуры и быта в Киеве.

Об этом заявил председатель общественной организации "Экоотряд" Михаил Погребиский в комментарии ЭП.

Суд отменил решение апелляционной инстанции по ключевому делу, которое возобновляло право СООО "Агрокомбинат Хотовский" строить рядом с музеем.

Решение не подлежит обжалованию.

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