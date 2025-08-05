Суд окончательно запретил строить жилье рядом с музеем "Пирогов"

Кассационный Хозяйственный суд в составе Верховного Суда запретил застройку охранных земель вокруг музея Народной архитектуры и быта в Киеве.

Об этом заявил председатель общественной организации "Экоотряд" Михаил Погребиский в комментарии ЭП.

Суд отменил решение апелляционной инстанции по ключевому делу, которое возобновляло право СООО "Агрокомбинат Хотовский" строить рядом с музеем.

Решение не подлежит обжалованию.

Читайте также: "Самая масштабная земельная афера в истории Киева". Как земли возле музея "Пирогов" оказались в руках застройщиков