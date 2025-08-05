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В Украине бензиновые автомобили теряют рынок: популярные модели

Виктор Волокита — 5 августа, 09:16
В Украине бензиновые автомобили теряют рынок: популярные модели
Getty Images

В Украине в июле автомобили с традиционными двигателями охватили около 54% рынка новых легковушек. В прошлом году этот показатель составлял 63,1%.

Об этом сообщает Укравтопром.

Самыми популярными в Украине остаются модели с бензиновыми двигателями, им принадлежит 35,1% июльских продаж новых авто, в июле 2024 года было 37,6%.

В то же время существенно прибавил и сегмент электромобилей - с 15,3% до 24,7%. Доля гибридов почти не изменилась - 21,2%.

Доля дизельных авто за год уменьшилась с 25,5% до 18,7%. На автомобили с ГБО, как и в прошлом году, пришлось менее 1% продаж новых авто.

Лидерские позиции по сегментам заняли:

  • Бензиновые авто - HYUNDAI Tucson;
  • Электро - BYD Song Plus;
  • Гибридные - TOYOTA RAV-4;
  • Дизельные - RENAULT Duster;
  • Авто с ГБО - HYUNDAI Tucson.

Напомним:

В десятку самых популярных авто на украинском рынке новых легковушек в июле попали только кроссоверы.

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