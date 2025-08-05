В Украине бензиновые автомобили теряют рынок: популярные модели
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В Украине в июле автомобили с традиционными двигателями охватили около 54% рынка новых легковушек. В прошлом году этот показатель составлял 63,1%.
Об этом сообщает Укравтопром.
Самыми популярными в Украине остаются модели с бензиновыми двигателями, им принадлежит 35,1% июльских продаж новых авто, в июле 2024 года было 37,6%.
В то же время существенно прибавил и сегмент электромобилей - с 15,3% до 24,7%. Доля гибридов почти не изменилась - 21,2%.
Доля дизельных авто за год уменьшилась с 25,5% до 18,7%. На автомобили с ГБО, как и в прошлом году, пришлось менее 1% продаж новых авто.
Лидерские позиции по сегментам заняли:
- Бензиновые авто - HYUNDAI Tucson;
- Электро - BYD Song Plus;
- Гибридные - TOYOTA RAV-4;
- Дизельные - RENAULT Duster;
- Авто с ГБО - HYUNDAI Tucson.
Напомним:
В десятку самых популярных авто на украинском рынке новых легковушек в июле попали только кроссоверы.