В Украине бензиновые автомобили теряют рынок: популярные модели

В Украине в июле автомобили с традиционными двигателями охватили около 54% рынка новых легковушек. В прошлом году этот показатель составлял 63,1%.

Об этом сообщает Укравтопром.

Самыми популярными в Украине остаются модели с бензиновыми двигателями, им принадлежит 35,1% июльских продаж новых авто, в июле 2024 года было 37,6%.

В то же время существенно прибавил и сегмент электромобилей - с 15,3% до 24,7%. Доля гибридов почти не изменилась - 21,2%.

Доля дизельных авто за год уменьшилась с 25,5% до 18,7%. На автомобили с ГБО, как и в прошлом году, пришлось менее 1% продаж новых авто.

Лидерские позиции по сегментам заняли:

Бензиновые авто - HYUNDAI Tucson;

Электро - BYD Song Plus;

Гибридные - TOYOTA RAV-4;

Дизельные - RENAULT Duster;

Авто с ГБО - HYUNDAI Tucson.

Напомним:

В десятку самых популярных авто на украинском рынке новых легковушек в июле попали только кроссоверы.