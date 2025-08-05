Главбух-мясник: его накажут за неуплату 29 миллионов налогов

Детективы Бюро экономической безопасности Украины объявили о подозрении главному бухгалтеру компании-производителя мясной продукции в умышленном уклонении от уплаты более 28,9 млн грн налогов.

Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.

Следствие установило, что в течение нескольких лет главбух одновременно был уполномоченным на осуществление административно-хозяйственных функций в компании - нерезидента, которая была зарегистрирована на территории Республики Кипр и не имела постоянного представительства в Украине, однако была учредителем украинского предприятия.

Кроме того, согласно информации компетентных органов Республики Кипр, компания - нерезидент какой-либо деятельности на территории Кипра не вела и не имела собственных офисов.

Однако подозреваемый безосновательно длительное время применял ставку налогообложения дохода нерезидента 5 % вместо 15 %, то есть согласно Конвенции между правительством Украины и правительством Республики Кипр об избежании двойного налогообложения и предотвращении налоговых уклонений относительно налогов на доходы при возврате дивидендов на счета материнской компании - нерезидента.

Такие действия привели к уклонению от уплаты налогов на общую сумму 28,9 млн грн.

Напомним:

Бюро экономической безопасности завершило досудебное расследование относительно умышленного уклонения от уплаты налога на прибыль должностными лицами одного из крупнейших химических предприятий Украины. В бюджет возмещено 43 млн грн.