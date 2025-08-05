Цены на бензин в России во второй раз установили исторический рекорд

Бензин продолжает стремительно дорожать на российском рынке, несмотря на попытки властей сдержать рост цен полным запретом на экспорт топлива из страны.

Об этом пишет The Moscow Times.

Во вторник на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже стоимость АИ-95 второй раз подряд установила исторический рекорд: котировки поднимались до 77 967 рублей за тонну (830 долл), прибавив 1,2% за день.

АИ-92 также подорожал на 1,01%, до 67 314 рублей за тонну (716 долл), и почти достиг абсолютного максимума, зафиксированного в сентябре 2023 года - 70 000 рублей за тонну (745 долл).

28 июля правительство РФ установило полный запрет на экспорт бензина до конца августа. Это решением тогда объяснили повышенным сезонным спросом и периодом сельскохозяйственных полевых работ.

Напомним:

Стоимость бензина марки "АИ-95" на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже обновила исторический максимум, пересекая отметку в 77 тыс. рублей (964,6 долл) за тонну.

Со 2 августа Рязанский нефтеперерабатывающий завод, эксплуатируемый нефтяной компанией "Роснефть", остановил примерно половину своих перерабатывающих мощностей после атаки беспилотников.

Ранее сообщалось, что В России стремительно растут цены бензин - за последний год розничные цены повысились на 18%. До конца 2025 года ожидается рост цен еще на 8%.

В мае Россия существенно сократила морской экспорт бензина - показатель снизился почти на 50% в годовом измерении.