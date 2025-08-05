Цены на нефть отреагировали на избыток поставок от ОПЕК+

Цены на нефть снизились из-за опасений относительно избытка поставок, поскольку ОПЕК+ продолжает увеличивать добычу, несмотря на слабые прогнозы по спросу, что значительно перекрывает потенциальное сокращение торговли российской нефтью из-за политики США.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Фьючерсы на нефть Brent снизились на 11 центов, или на 0,16%, до $68,65 за баррель. Фьючерсы на нефть West Texas Intermediate уменьшились на 12 центов, или на 0,18%, до $66,17 за баррель.

Оба эталонные сорта нефти снизились из-за того, что дополнительные мощности ОПЕК+ выполняют роль буфера для любых дефицитов российских баррелей, сказала Прияанка Сачдева, старший аналитик рынка Phillip Nova.

Организация стран-экспортеров нефти и ее союзники, известные как ОПЕК+, согласились в воскресенье увеличить добычу нефти на 547 000 баррелей в день в сентябре.

Это означает полную и преждевременную отмену большей части уменьшения добычи группы, что составляет около 2,5 миллиона баррелей в день, или около 2,4% от мирового спроса, хотя аналитики предупреждают, что фактическое возвращение на рынок будет меньше.

Увеличение поставок сопровождается опасениями относительно спроса, некоторые аналитики ожидают замедления экономического роста во второй половине года.

Аналитики JPMorgan во вторник сказали, что риск рецессии в США высок, поскольку спрос на рабочую силу прекратился. Кроме того, июльское заседание Политбюро Китая сигнализировало отсутствие дополнительного смягчения политики, сосредотачивая внимание на структурной перестройке экономики Китая, написали аналитики в своей записке.

Перспектива слабых экономических фундаментов затеняет опасения относительно возможных перебоев с поставками, ранее поддерживавших цены на нефть.

Президент США Дональд Трамп заявил, что может наложить 100%-ные дополнительные тарифы на покупателей российской нефти, таких как Индия, после того, как в июле объявил о 25%-й тариф на импорт товаров из Индии.

В понедельник Трамп снова угрожал повысить тарифы на индийские товары из-за покупок российской нефти. Нью-Дели назвал его нападение "несправедливым" и пообещал защищать свои экономические интересы, что углубляет торговый разрыв между двумя странами.

Индия является крупнейшим покупателем морской нефти из России, импортируя около 1,75 миллиона баррелей в день с января по июнь этого года, что на 1% больше по сравнению с прошлым годом, согласно данным, предоставленным агентству Reuters торговыми источниками.

Напомним:

Президент США Дональд Трамп заявил, что он значительно повысит тарифы на Индию из-за ее закупок российской нефти.

Индийские чиновники заявили, что будут продолжать покупать дешевую нефть в России, несмотря на угрозы наказания со стороны президента Трампа.

Президент США Дональд Трамп анонсировал введение 25% пошлины на торговлю с Индией упомянув, что эта страна покупает российскую нефть и оружие.

Индия уверена, что сможет удовлетворить свои потребности в нефти за счет альтернативных источников, если поставок из России коснутся вторичные санкции.

Танкеры, попавшие под санкции США, начали появляться в сложной цепочке морских поставок, перевозящей российскую нефть в Индию, которая сейчас фиксирует рекордный уровень импорта этой нефти.