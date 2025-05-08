Зеленский о соглашении по недрам с США: "Такой перспективной договоренности еще не было"

Президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность всем причастным к ратификации соглашения о недрах между Украиной и США и добавил, что "такой перспективной договоренности еще не было".

Об этом он сообщил в своем Telegram.

"Рассчитываю, что текст ратификационного закона в ближайшее время поступит из Верховной Рады в мой Офис. Юридические процедуры будут завершены, и сможем начать создание фонда", - заявил он.

Зеленский отметил, что "такого перспективного экономического соглашения в отношениях между Украиной и Америкой еще не было".

"Это совместная инвестиционная работа с США на десятилетия. Сейчас это сильная основа для безопасности взаимодействия, а в перспективе десятилетий - возможность для Украины и Америки увеличить взаимовыгодное экономическое сотрудничество", - добавил президент.

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Напомним:

8 мая Верховная Рада проголосовала за ратификацию соглашения о создании совместного инвестиционного фонда между Украиной и США.

1 мая министр экономики Украины Юлия Свириденко и министр финансов США подписали соглашение по минералам.

2 мая правительство подало в Верховную Раду для ратификации соглашение между Украиной и США о создании Инвестиционного фонда восстановления.

6 мая Комитет по вопросам международной политики поддержал за основу и в целом ратификацию соглашения о недрах между Украиной и США.

8 мая Верховная Рада будет голосовать за ратификацию соглашения о недрах с США. Министерство экономики Украины надеется, что голосование будет положительным.

Заместитель министра экономики - торговый представитель Украины Тарас Качка отметил, чточтобы совместный инвестиционный фонд с Украиной начал работать, первый взнос должны сделать США.