Рада получила на ратификацию соглашение с США о недрах

Правительство подало в Верховную Раду для ратификации соглашение между Украиной и США о создании Инвестиционного фонда восстановления.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, основные положения соглашения следующие:

- Инвестиционным фондом восстановления Украина и США будут управлять на равных условиях. Ни одна сторона не будет иметь в нем преимущества. Все решения принимаются совместно.

- Фонд - это инструмент инвестиций в Украину, а не механизм передачи активов. Все украинские природные ресурсы остаются за Украиной.

- Фонд будет наполняться США и Украиной в пропорции 50 на 50. Со стороны США это будут денежные взносы, или новая военная помощь.

- В первые 10 лет доходы Фонда не выводятся из Украины, а реинвестируются в Украину.

- Фонд будет гарантировать коммерческие закупки продукции на условиях "бери или плати". То есть на продукцию будет гарантирован спрос.

- Фонд через американское агентство DFC будет привлекать американские и европейские новейшие технологии, что ускорит восстановление и модернизацию Украины.

- В соглашении нет упоминаний о каких-либо долговых обязательствах Украины.

- Доходы Фонда не облагаются налогом США и Украины. Критические ископаемые, которые экспортируются в США, не облагаются пошлинами.

- Соглашение не противоречит другим международным обязательствам Украины.

"Учитывая масштабность соглашения, нужны еще и дополнительные технические шаги. Фонд создается на десятки лет, и поэтому процесс его создания - это не один день и не одно решение", - отметил Шмыгаль.

По словам народного депутата Ярослава Железняка, на сайте парламента доступно лишь 12 страниц соглашения о фонде без другой важной технической части.

Он отметил, что главным является второе соглашение об об ограниченном партнерстве, которое содержит десятки страниц, где уточняется как реально работает механизм, кто какие права имеет, где зарегистрирован фонд, куда и сколько идет денег.

Железняк сообщил, ссылаясь на слова Шмыгаля, чтовторые документы это межинституциональные соглашения и принципиально согласованы. То есть другие два документа не будут ратифицировать.

Впоследствии Железняк сообщил, что голосование за ратификацию Соглашения об ископаемых между США и Украиной планируют провести 8 мая.

Напомним:

1 маяминистр экономики Украины Юлия Свириденко и министр финансов США подписали соглашение по минералам.