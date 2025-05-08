Зеленський про угоду щодо надр зі США: "Такої перспективної домовленості ще не було"

Президент України Володимир Зеленський висловив подяку всім причетним до розробки та ратифікації угоду про надра між Україною та США та додав, що "такої перспективної домовленості ще не було".

Про це він повідомив у своєму Telegram.

"Розраховую, що текст ратифікаційного закону найближчим часом надійде з Верховної Ради в мій Офіс. Юридичні процедури будуть завершені, і зможемо почати створення фонду", - заявив він.

Зеленський зазначив, що "такої перспективної економічної угоди у відносинах між Україною та Америкою ще не було".

"Це спільна інвестиційна робота зі США на десятиліття. Зараз це сильна основа для безпекової взаємодії, а в перспективі десятиліть – можливість для України та Америки збільшити взаємовигідну економічну співпрацю", - додав президент.

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Нагадаємо:

8 травня Верховна Рада проголосувала за ратифікацію угоди про утворення спільного інвестиційного фонду між Україною та США.

1 травня міністерка економіки України Юлія Свириденко та міністр фінансів США підписали угоду щодо мінералів.

2 травня уряд подав до Верховної Ради для ратифікації угоду між Україною та США про створення Інвестиційного фонду відбудови.

6 травня Комітет з питань міжнародної політики підтримав за основу та в цілому ратифікацію угоди про надра між Україною та США.

8 травня Верховна Рада голосуватиме за ратифікацію угоди про надра зі США. Міністерство економіки України сподівається, що голосування буде позитивним.

Заступник міністра економіки - торговий представник України Тарас Качка зазначив, що щоб спільний інвестиційний фонд з Україною почав працювати, перший внесок мають зробити США.