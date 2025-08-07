Каждое пятое решение правительства может содержать коррупционные риски - НАПК

Около 20% нормативно-правовых актов Кабинета министров Украины могут содержать коррупционные риски, ведь принимая их правительство не учло рекомендаций антикоррупционной экспертизы.

Об этом сообщил заместитель председателя Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Сергей Гупяк в подкасте "Хроники экономики".

"Нормативно правовые акты, которые идут от Кабинета министров, проходят антикоррупционную экспертизу, где мы учитываем, есть ли имеющиеся коррупционные риски и говорим о том, что нужно устранить", - пояснил Гупяк.

На уточняющий вопрос журналиста о том, как часто правительство прислушивается к рекомендациям НАПК, он отметил, что это происходит в 80% случаев. Зато в 20% случаев выводы экспертизы не принимаются во внимание.

"Понятно, что там бывают достаточно спорные вопросы, по которым мы можем часами спорить. Однако это (80% случаев, когда правительство прислушивается к рекомендациям - ЭП) уже высокий показатель", - отметил он.

В качестве примера потенциального коррупционного риска в решении правительства заместитель председателя НАПК назвал случаи, когда правительственные постановления или законопроекты содержат слишком высокую дискрецию, то есть широкое поле действий для госслужащих при принятии тех или иных решений в пользу граждан или бизнеса.

Противодействовать таким коррупционным рискам в системе государственного управления, по словам Гупяка, эффективнее всего благодаря цифровизации сервисов и развитию культуры добропорядочности.

Также Гупяк сообщил, что НАПК начала чаще выявлять нарушения в декларациях госслужащих благодаря внедрению системы автоматической проверки. "Если раньше из всех деклараций, которые попадали на полную проверку НАПК, нарушения выявлялись в 23-27% случаев, то сейчас этот процент может быть 51-53%", - отметил он.

Полную запись разговора смотрите на YouTube "Экономической правды" или ищите на всех подкаст-платформах.