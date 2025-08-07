США повысили пошлины до самого высокого уровня за столетие: торговые партнеры в панике

Таможенная система Дональда Трампа вступила в силу в 12:01 ночи в Вашингтоне в четверг, повысив пошлины до самого высокого уровня за столетие, поскольку президент США начал новую эру торгового спора.

Об этом сообщает газета Financial Times.

Повышение было введено, несмотря на настойчивые лоббистские усилия иностранных столиц избежать пошлины, поддерживающих экономическую программу Трампа.

Президент Швейцарии Карин Келлер-Суттер вернулась в Швейцарию в среду после того, как не смогла избежать жестких пошлин Трампа. Тайвань, важный экспортер чипов, также не смог снизить свою ставку пошлины.

Новая система Трампа следует за месяцами угроз и изменений и включает так называемые взаимные пошлины для почти всех иностранных стран, поскольку президент стремится изменить международную торговую систему, разработанную в течение десятилетий.

"Это большое событие, поскольку теперь есть новые официальные тарифы", сказал Тед Мерфи, торговый юрист в Sidley Austin в Вашингтоне. "Это большое событие, потому что эти тарифы изменили ситуацию. Это начало новой торговой системы и конец старой."

Другие аналитики отметили массу новых пошлин, которые теперь сталкиваются с торговыми партнерами США.

"Мы теперь в новом мире. Даже для торговых экспертов сложность этого просто невероятна", - сказал Чед Боун, старший научный сотрудник в Институте международной экономики Петерсона.

Взаимные пошлины повысят тарифы даже для экономик, с которыми США заключили новые торговые соглашения, в частности для ЕС и Японии. Китай, крупнейший экспортер мира, является частным случаем: его соглашение о прекращении торговой войны с Вашингтоном заканчивается 12 августа.

Мексика также согласилась на паузу в новых пошлинах на 90 дней, но новые высокие пошлины на Канаду - еще одного партнера США в Североамериканском торговом соглашении - уже вступили в силу.

Трамп также заявил, что вскоре объявит другие пошлины на фармацевтику, потребительскую электронику и другие сектора, которые освобождены от взаимных пошлин.

В среду он заявил, что введет пошлину на импорт чипов в 100%, хотя не уточнил когда, и также оставил возможность для исключений для компаний, которые инвестируют в США.

Новая система вступает в силу через несколько часов после того, как США повысили будущие пошлины на Индию, чтобы наказать ее за покупку российской нефти - что показывает, что Трамп готов использовать торговую войну для достижения геополитических целей.

Тарифная система от 7 августа является вторым случаем, когда президент приказал таможенным органам США применить широкие взаимные пошлины. В апреле он начал введение пошлин, перед тем как частично их приостановить.

Хотя новые взаимные пошлины Трампа в основном ниже, чем те, что были объявлены 2 апреля в "день освобождения", они повышают эффективный тариф США до самого высокого уровня за десятилетие.

Напомним:

Президент США Дональд Трамп заявил, что подписал письма в 12 стран, в которых изложены уровни пошлин, которые должны платить за товары, экспортируемые в США, предложения "принять или отклонить" будут направлены в понедельник.