НБУ: Действующая программа с МВФ уже не отвечает потребностям Украины

Формат действующей программы с Международным валютным фондом (МВФ) уже не полностью соответствует потребностям Украины, поскольку значительная ее часть сосредотачивалась на послевоенном восстановлении, а война продолжается.

Об этом заявил глава Национального банка Украины Андрей Пышный в интервью РБК-Украина.

"Национальный банк приобщен к этим переговорам, мы находимся в середине этого процесса. И сейчас происходит формирование позиционной рамки и направлений новой программы, которая может прийти на замену той, что есть сейчас", - отметил Пышный.

По его словам, текущая программа с МВФ завершается в 2027 году, однако действия россиян не свидетельствуют о желании завершить войну, а Украина все чаще подвергается обстрелам.

При этом нынешняя программа является успешной как для Украины, так и для Фонда: восемь успешных пересмотров программы в условиях полномасштабной войны свидетельствуют об эффективном сотрудничестве.

Он также добавил, что пока нет оснований для пересмотра базовых предположений в сценариях по сотрудничеству с МВФ. Но Украина должна обеспечить выполнение всех обязательств в рамках договоренностей с ЕС и МВФ.

Пышный напомнил, что в программе с МВФ четко определена потребность по двум сценариям: по базовому - 153 млрд долл. США, по негативному - 165 млрд долл. США в течение четырехлетнего периода программы.

Напомним:

Украина может столкнуться с еще более глубоким дефицитом финансирования в 2025-2026 годах, предупреждают экономисты.

Основной причиной называют усиление боевых действий, рост оборонных расходов и невыполнение обязательств перед международными кредиторами по реформам.