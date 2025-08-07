Международные резервы Украины сократились до $43 миллиардов: в НБУ назвали причины

Международные резервы по состоянию на 1 августа 2025 года составляли 43 млрд долл. США. В июле они уменьшились на 4,5%.

Об этом сообщает Национальный банк Украины.

Как пояснили в НБУ, такая динамика обусловлена валютными интервенциями НБУ и долговыми выплатами страны в иностранной валюте. Эти операции были лишь частично компенсированы поступлениями от международных партнеров и от размещения валютных ОВГЗ.

Так, чистая продажа валюты НБУ в июле составила 3 457 млн долл. США.

Кроме того, за обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте в июле выплачено 793,0 млн. долл. США. Наибольшая сумма в 638,5 млн. долл. США пошла на обслуживание и погашение ОВГЗ.

В то же время на валютные счета правительства в Национальном банке поступило 2,12 млрд долл. США, в том числе:

1 171 млн. долл. США - от Евросоюза в рамках инициативы стран G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA);

513,2 млн. долл. США - от МВФ в рамках программы Механизма расширенного финансирования (Extended Fund Facility - EFF);

414 млн. долл. США - от размещения ОВГЗ;

23,9 млн. долл. США - через счета Всемирного банка.

"Несмотря на уменьшение, объем международных резервов является достаточным для сохранения устойчивости валютного рынка", - утверждают в НБУ.

Напомним:

По состоянию на 1 июля международные резервы Украины, по предварительным данным, составляли 45,06 млрд долл. США, увеличившись за июнь на 1,2%.