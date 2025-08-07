Зеленский обсудил с директором МВФ новую программу финпомощи

Президент Владимир Зеленский и директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева обсудили новую программу финансовой помощи.

Об этом сообщил Зеленский в Телеграмм.

"Обсудили новую программу финансовой помощи, которая укрепит украинцев и сейчас, и в послевоенное время. Мы готовы быстро делать все необходимые шаги. Правительство уже работает над этим", - написал Зеленский.

По его словам, также говорили о дополнительном финансировании для украинских воинов: рассматриваются различные варианты.

"Важно было услышать, что МВФ видит: несмотря на войну Украина выполняет все обязательства и внедряет реформы", - добавил Зеленский.

Напомним:

Глава Национального банка Украины Андрей Пышный считает, что формат действующей программы с Международным валютным фондом (МВФ) уже не полностью соответствует потребностям Украины, поскольку значительная ее часть сосредотачивалась на послевоенном восстановлении, а война продолжается.