Новости 23 июля: завершение следствия по Коломойскому, Путин остановил экспорт нефти РФ в Черном море

О чем все сегодня говорили?

Об антикоррупции. Бизнес-сообщество, общественные организации и аналитические центры обратились к президенту Владимиру Зеленскому и Верховной Раде с призывом отменить закон о ликвидации независимости антикоррупционных институтов.

О дронах. Украина готова законтрактовать весь объем дронов-перехватчиков, который украинские компании могут изготовить до конца года.

О Коломойском. НАБУ и САП открыли материалы дела по подозрению бывшего конечного бенефициарного владельца ПАО КБ "ПриватБанк" и пяти членов организованной им группы в завладении средствами банка на сумму более 9,2 млрд грн.

О Кириленко. Антикоррупционные органы открыли для ознакомления материалы по делу по подозрению действующего руководителя Антимонопольного комитета Украины в недекларировании имущества Павла Кириленко и его жены Аллы - в пособничестве в незаконном обогащении.

О нефти РФ. Отгрузка российской нефти на танкеры в портах Черного моря остановилась после выдачи Путиным ФСБ полномочий согласовывать вход судов в порты.

Эксклюзивы ЭП

Бывший CEO Google Эрик Шмидт производит дроны для войны в Украине. Кто выиграет от такого сотрудничества и почему его появлению на украинском рынке радуются не все?

Как полиция, Офис генерального прокурора и суды борются с коррупцией по сравнению с НАБУ, САП и ВАКС, или Почему Офис Зеленского решил уничтожить антикоррупционную вертикаль.