Украина готова выкупить все дроны-перехватчики у отечественных производителей

Украина готова законтрактовать весь объем дронов-перехватчиков, который украинские компании могут изготовить до конца года.

Об этом сообщил первый вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров по итогам встречи с производителями дронов и крупнейшими волонтерскими фондами Украины.

"Подробно обсудили тему дронов-перехватчиков. Вместе работаем над защитой украинского неба и поиском ответа на российский шахедный террор. Государство готово законтрактовать все, что до конца года смогут произвести компании", - написал Федоров.

Он отметил, что волонтеры и благотворительные фонды также активно закупают перехватчики и инвестируют в обучение экипажей пилотов.

Первый вице-премьер добавил, что во время встречи также обсуждали логистику и доставку FPV на фронт.

Напомним:

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