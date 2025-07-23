Зеленский уничтожил независимость НАБУ. Как теперь будет выглядеть борьба с коррупцией?

Как полиция, Офис генерального прокурора и суды борются с коррупцией по сравнению с НАБУ, САП и ВАКС или почему Офис Зеленского решил уничтожить антикоррупционную вертикаль.

22 июля Верховная Рада голосами 263 народных депутатов приняла во втором чтении законопроект №12414, а президент Владимир Зеленский через несколько часов подписал документ. Согласно этому закону, который вступил в силу уже 23 июля, Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) становятся зависимыми от решений генерального прокурора. Последний - фигура политическая - его назначает президент по представлению нардепов.

Основная версия этих событий: НАБУ вплотную подобралось к Тимуру Миндичу (совладелец компании Студия "Квартал 95", где выступал до президентства Зеленский) и Алексею Чернышеву, после чего президент и решил уничтожить независимую от него антикоррупционную вертикаль.

Старт этой реформы дали после Революции Достоинства. Сначала в 2015 году создали НАБУ, как следственный орган, и САП для представления дел в суде. Все вместе заработало с 2018 года, когда было создано последнее звено в этой системе - Высший антикоррупционный суд (ВАКС).

Эта вертикаль занимается топ-коррупцией. К ней относятся преступления должностных лиц категории А и Б - начиная от министров и руководителей департаментов в органах власти, заканчивая прокурорами и судьями.

Еще одно отличие новой триады от старой (Национальная полиция, прокуратура и суды общей юрисдикции) заключается в материальной части подследственности. Первая занимается расследованиями коррупционных деяний размер ущерба или предмет преступления (взятка или растрата) которых превышает 1,24 млн грн (для ст. 354 УКУ - подкуп, ст. 368 - получение взятки, ст. 369 - предложение взятки, ст. 369-2 - злоупотребление влиянием) или 4,96 млн грн (для других правонарушений).

Поэтому формально сравнивать результаты работы старой и новой систем трудно. За последние пять лет суды общей юрисдикции вынесли почти 15 тыс. приговоров по коррупционным статьям, тогда как ВАКС лишь четверть сотни.

Однако в первом случае большинство случаев это взятки пьяных водителей патрульным инспекторам (ст. 369 УК), тогда как во втором - топ коррупционеры с миллионными историями (всего, по данным НАБУ, по состоянию на лето 2025 года вынесено более 250 приговоров по их делам, но мы не учитывали в анализе некоторые статьи УК, как, например 191 - растрата, где трудно определить является ли обвиняемый чиновником или нет).

Еще одно отличие - в эффективности.

Действия старой прокуратуры с полицией и СБУ в общих судах имели следствием заключение лишь 9% пойманных коррупционеров. В НАБУ, САП и ВАКС этот показатель составляет почти 40%. Причем все это влиятельные лица.

Такой откровенно слабый результат у старой гвардии имеет свое объяснение. Дело в том, что дела, связанные с коррупционными и экономическими преступлениями, прокуратура, как правило, банально "продает": большинство из них заканчиваются соглашением со следствием о признании виновности и условным наказанием или просто штрафом, если это предусмотрено УКУ. Так прокуроры показывают высокую статистику формально наказанных лиц, и в то же время их декларации пополняются элитными автомобилями и домами, а коррупционеры фактически отделываются испугом и штрафом.

Это также дает представление, как, вероятно, будет выглядеть борьба с коррупцией после уничтожения независимости НАБУ. "То, что люди видят коррупцию - в первую очередь заслуга антикоррупционных органов, потому что из десяти новостей о наличии коррупции, восемь-девять продуцируют именно они. Если бы их не было, мы бы и не знали о коррупции", - заключает председатель правления фонда DEJURE Михаил Жернаков.

Информационное поле для этого уже создается. "Честно говоря, в украинском обществе и определенных социальных группах эта проблема преувеличивается и чрезмерно акцентируется", - сказала премьер-министр Юлия Свириденко в интервью Bloomberg.