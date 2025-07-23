НАБУ и САП завершили следствие в отношении Коломойского

НАБУ и САП открыли материалы дела по подозрению бывшего конечного бенефициарного владельца ПАО КБ "ПриватБанк" и пяти членов организованной им группы в завладении средствами банка на сумму более 9,2 млрд грн.

Об этом говорится в сообщении Национального антикоррупционного бюро Украины.

НАБУ не называет имя фигуранта, но из публикации понятно, что речь идет об Игоре Коломойском.

"Следствие установило, что в январе-марте 2015 года конечный бенефициар банка, на тот момент председатель Днепропетровской областной госадминистрации, разработал план завладения средствами ПриватБанка с целью дальнейшего финансирования подконтрольной оффшорной компании и увеличения собственной доли в уставном капитале банка", - говорится в сообщении.

Для этого банк искусственно обязали выплатить указанной подконтрольной компании более 9,2 млрд грн под предлогом якобы обратного выкупа собственных облигаций по завышенной стоимости, говорится в публикации.

В дальнейшем часть суммы в размере более 446 млн грн с целью легализации перечислили на счета трех связанных юридических лиц под видом операций по купле-продаже ценных бумаг, а затем - на счета еще двух.

В конце концов средства поступили на лицевой счет конечного бенефициара ПриватБанка. Ими он распорядился по своему усмотрению - внес в уставный капитал ПриватБанка во исполнение требований Национального банка Украины.

Сейчас среди подозреваемых бывший конечный бенефициарный владелец ПриватБанка, организатор группы, бывший председатель правления ПриватБанка, бывший заместитель руководителя направления - директор департамента межбанковского дилинга банка, который одновременно был доверенным представителем компании-нерезидента, связанной с ПриватБанком.

Также среди подозреваемых экс-заместитель председателя правления банка - директор казначейства, экс-начальница департамента поддержки межбанковских операций казначейства и экс-заместитель руководителя департамента по обслуживанию счетов ЛОРО банков-корреспондентов, нерезидентов главного офиса банка.

Действия лиц квалифицированы по статьям 191, 209, 366 Уголовного кодекса Украины.

"Этот эпизод является четвертым в деле завладения средствами ПриватБанка. В октябре прошлого года НАБУ и САП признали, что для доказательства вины подозреваемых детективы собрали достаточно доказательств по трем предыдущим эпизодам и открыли материалы следствия. 6 сентября 2023 года обвинительный акт направили в суд", - говорится в публикации.

НАБУ напоминает, что в феврале 2021 года НАБУ и САП сообщили экс-чиновникам банка о подозрении в растрате более 136 млн грн через схему страховых выплат.

Уже через месяц подозрения обновили новым эпизодом, добавив растрату почти 315 млн долл. США (около 8,2 млрд грн) через аккредитивную схему. А в сентябре 2022 года подборка инкриминируемых бывшим менеджерам ПриватБанка преступлений пополнилась еще одной растратой в размере 85,2 млн грн.

Дело ПриватБанка является одним из самых масштабных в истории антикоррупционных органов, отмечает НАБУ.

Напомним:

Ранее сообщалось, что Кассационный административный суд в составе Верховного Суда подтвердил невозможность возвращения государственного ПриватБанка бывшим владельцам, в частности - Игорю Коломойскому.

26 февраля 2025 года суд не удовлетворил кассационную жалобу бывшего совладельца финучреждения Игоря Коломойского и оставил в силе решение суда апелляционной инстанции, которым было закрыто производство по обжалованию национализации ПриватБанка.

В мае Печерский районный суд Киева продлил срок действия меры пресечения в виде содержания под стражей для Игоря Коломойского. В деле о заказном убийстве юриста Сергея Карпенко прокурор просил о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей еще на 60 суток, без определения размера залога.

Также сообщалось, что Верховный Суд Украины подтвердил правомерность действий государства по принудительному отчуждению акций ПАО "ТФПНК "Укртатнафта" в условиях военного положения.

5 июня 2025 года суд оставил без удовлетворения кассационную жалобу компании Relix Services Ltd. Решение судов первой и апелляционной инстанций об отказе в удовлетворении иска оставлено без изменений.