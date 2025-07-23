Срыв курса в ЕС: Зеленского призывают отменить закон об ограничении антикоррупционных институций

Бизнес-сообщество, общественные организации и аналитические центры обратились к президенту Владимиру Зеленскому и Верховной Раде с призывом отменить закон о ликвидации независимости антикоррупционных институтов.

Об этом говорится в сообщении CEO Club Ukraine.

В сообщении отмечается, что скандальный законопроект № 12414, принятый Верховной Радой Украины, ликвидирует независимость антикоррупционных органов, превращая их в подразделения нереформированной и политически зависимой прокуратуры, а также существенно ограничивает эффективность работы этих органов, лишая их возможности сохранять конфиденциальность расследований.

"По сути это означает уничтожение одного из тех важнейших факторов, которые держат для Украины открытыми двери в Европейский Союз, обеспечивают доверие и поддержку со стороны европейских партнеров, жизненно необходимую во время войны", - говорится в сообщении.

Помимо прочего, отмечают активисты, это создает основания для сворачивания имеющихся достижений евроинтеграции и чрезвычайно увеличивает финансовые риски для страны.

"Зная позицию европейских партнеров, мы расцениваем нынешние события как срыв курса на европейскую интеграцию, за который заплачено не только сотней жизней Героев Небесной Сотни, но и многими тысячами жизней героев АТО и впоследствии Сил обороны Украины в ходе полномасштабной войны", - говорится в заявлении.

"Вместе со срывом перезагрузки Бюро экономической безопасности и Высшей квалификационной комиссии судей, применением политически мотивированного избирательного правосудия к общественным активистам, военнослужащим, журналистам и т.д., это создает ощущение возвращения в 2013 год, когда геополитический и цивилизационный выбор Украины еще не был сделан", - также говорится в сообщении.

Полный список подписантов здесь.

Подробнее о начале ликвидации независимости антикоррупционной системы читайте в материале: "Последний генпрокурор с таким количеством полномочий - это Пшонка. Как в вопросе борьбы с коррупцией Украину возвращают к временам Януковича".

Напомним:

22 июля Рада проголосовала за скандальный законопроект #12414, ограничивающий независимость антикоррупционных органов (НАБУ и САП), а Владимир Зеленский подписал его несмотря на обращение активистов, "беспокойство" Евросоюза и массовые протесты в Киеве, Львове, Днепре и Одессе.