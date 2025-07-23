Новини 23 липня: завершення слідства щодо Коломойського, Путін зупинив експорт нафти РФ у Чорному морі

Про що всі сьогодні говорили?

Про антикорупцію. Бізнес-спільнота, громадські організації та аналітичні центри звернулися до президента Володимира Зеленського та Верховної Ради із закликом скасувати закон про ліквідацію незалежності антикорупційних інституцій.

Про дрони. Україна готова законтрактувати увесь обсяг дронів-перехоплювачів, який українські компанії можуть виготовити до кінця року.

Про Коломойського. НАБУ і САП відкрили матеріали справи за підозрою колишнього кінцевого бенефіціарного власника ПАТ КБ "ПриватБанк" та п’ятьох членів організованої ним групи у заволодінні коштами банку на суму понад 9,2 млрд грн.

Про Кириленка. Антикорупційні органи відкрили для ознайомлення матеріали у справі за підозрою чинного керівника Антимонопольного комітету України у недекларуванні майна Павла Кириленка та його дружини Алли – у пособництві в незаконному збагаченні.

Про нафту РФ. Відвантаження російської нафти на танкери в портах Чорного моря зупинилося після видачі Путіним ФСБ повноважень узгоджувати вхід суден у порти.

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Як поліція, Офіс генерального прокурора та суди борються з корупцією порівняно з НАБУ, САП та ВАКС, або Чому Офіс Зеленського вирішив знищити антикорупційну вертикаль.