Незаконное обогащение: НАБУ и САП завершили расследование дела в отношении имущества руководителя АМКУ
Антикоррупционные органы открыли для ознакомления материалы по делу по подозрению действующего руководителя Антимонопольного комитета Украины в недекларировании имущества Павла Кириленко и его жены Аллы - в пособничестве в незаконном обогащении.
Об этом сообщает Центр противодействия коррупции.
Кириленко не указал в своей декларации за 2024 год 20 объектов недвижимости и люксовый автомобиль, которые были зарегистрированы на родственников его жены, в частности:
- 6 квартир в Киеве и Ужгороде;
- жилой дом под Киевом площадью более 220 кв. м и 2 земельных участка;
- 2 гаражных бокса;
- 6 паркомест;
- 3 нежилых помещения общей площадью более 190 кв. м;
- автомобиль BMW X3.
Напомним:
В марте 2024 года журналисты-расследователи "Схем" выяснили, что семья бывшего председателя Донецкой ОГА, а теперь главы АМКУ Павла Кириленко в период 2020-2023 годов приобрела недвижимость и автомобили общей стоимостью более 70 миллионов гривен.
САП и НАБУ после расследования "Схем" начали уголовное производство в отношении главы Антимонопольного комитета Павла Кириленко.
В августе 2024 года НАБУ по согласованию прокурора САП сообщили о подозрении в незаконном обогащении на 56,2 млн грн и декларировании недостоверной информации главе АМКУ Павлу Кириленко.
ВАКС 4 июня частично удовлетворил ходатайство его адвоката и уменьшил размер залога до 25 млн грн. Перед этим адвокат подал ходатайство об изменении меры пресечения - уменьшение размера залога с 30 миллионов гривен до трех миллионов.
5 июня Кириленко сообщили о новом подозрении в недекларировании имущества. Также сообщено о подозрении его жене - в пособничестве в незаконном обогащении.
Следователи утверждают, что чиновник не указал в своей электронной декларации за 2024 год 20 объектов недвижимости и люксовый автомобиль, которые были зарегистрированы на родственников его жены.
6 июня Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения жене главы Антимонопольного комитета Павла Кириленко Алле в виде залога 9 миллионов гривен.