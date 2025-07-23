Незаконное обогащение: НАБУ и САП завершили расследование дела в отношении имущества руководителя АМКУ

Антикоррупционные органы открыли для ознакомления материалы по делу по подозрению действующего руководителя Антимонопольного комитета Украины в недекларировании имущества Павла Кириленко и его жены Аллы - в пособничестве в незаконном обогащении.

Об этом сообщает Центр противодействия коррупции.

Кириленко не указал в своей декларации за 2024 год 20 объектов недвижимости и люксовый автомобиль, которые были зарегистрированы на родственников его жены, в частности:

6 квартир в Киеве и Ужгороде;

жилой дом под Киевом площадью более 220 кв. м и 2 земельных участка;

2 гаражных бокса;

6 паркомест;

3 нежилых помещения общей площадью более 190 кв. м;

автомобиль BMW X3.

Напомним:

В марте 2024 года журналисты-расследователи "Схем" выяснили, что семья бывшего председателя Донецкой ОГА, а теперь главы АМКУ Павла Кириленко в период 2020-2023 годов приобрела недвижимость и автомобили общей стоимостью более 70 миллионов гривен.

САП и НАБУ после расследования "Схем" начали уголовное производство в отношении главы Антимонопольного комитета Павла Кириленко.

В августе 2024 года НАБУ по согласованию прокурора САП сообщили о подозрении в незаконном обогащении на 56,2 млн грн и декларировании недостоверной информации главе АМКУ Павлу Кириленко.

ВАКС 4 июня частично удовлетворил ходатайство его адвоката и уменьшил размер залога до 25 млн грн. Перед этим адвокат подал ходатайство об изменении меры пресечения - уменьшение размера залога с 30 миллионов гривен до трех миллионов.

5 июня Кириленко сообщили о новом подозрении в недекларировании имущества. Также сообщено о подозрении его жене - в пособничестве в незаконном обогащении.

Следователи утверждают, что чиновник не указал в своей электронной декларации за 2024 год 20 объектов недвижимости и люксовый автомобиль, которые были зарегистрированы на родственников его жены.

6 июня Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения жене главы Антимонопольного комитета Павла Кириленко Алле в виде залога 9 миллионов гривен.