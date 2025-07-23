Путин одним решением парализовал экспорт нефти РФ по Черному морю

Отгрузка российской нефти на танкеры в портах Черного моря остановилась после выдачи Путиным ФСБ полномочий согласовывать вход судов в порты.

Об этом сообщили два отраслевых источника агентству Reuters.

Приостановка добавит неопределенности на нефтяном рынке Средиземноморья, который и так остается нестабильным из-за недавнего инцидента с загрязнением, повлекшего задержки с отгрузкой азербайджанской нефти сорта BTC из турецкого порта Джейхан.

В понедельник лидер РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому иностранные суда должны получать разрешение Федеральной службы безопасности (ФСБ) для доступа к российским портам.

Указ определяет, что разрешение от портовых администраций на вход иностранных судов должно согласовываться с ФСБ - органом, который является правопреемником советского КГБ. Новые правила вступили в силу сразу после публикации указа в понедельник.

Экспорт нефти сорта CPC Blend с терминала в России в августе планировался на уровне 1,66 миллиона баррелей в сутки, или около 6,5 миллиона метрических тонн - почти без изменений по сравнению с июльским планом.

Ожидается, что в июле объемы экспорта и транзита нефти через Новороссийск составят примерно 2,2 миллиона тонн, по словам отраслевых источников.

Напомним:

В мае 2025 года экспортные доходы России от продажи углеводородов за границу упали до самого низкого уровня с начала полномасштабной войны против Украины.