Производители оружия призывают Зеленского возобновить работу Агентства оборонных закупок

Национальная ассоциация оборонной промышленности Украины (NAUDI) обратилась к президенту Украины, Верховному Главнокомандующему ВСУ Владимиру Зеленскому с просьбой безотлагательно вмешаться в ситуацию, сложившуюся вокруг государственного предприятия "Агентство оборонных закупок".

Об этом говорится в сообщении Ассоциации.

Как говорится в сообщении, несмотря на выделение Министерством финансов еще 3 января 2025 года 19 млрд грн на закупку вооружения и боеприпасов, Агентство до сих пор не профинансировало ни одного контракта.

"Такая ситуация уже начала влиять на оборонную промышленность: более 80 предприятий ОПК, которые в прошлом году обеспечили более 30% потребностей армии, не могут получить оплату за выполненные заказы и заключать новые контракты. Последние события, связанные с руководством ГП "АОЗ", фактически парализовали работу агентства, что грозит срывом поставок вооружения минимум на два месяца", - говорится в сообщении.

NAUDI призывает Зеленского нормализовать работу "Агентства оборонных закупок" и гарантировать стабильное финансирование контрактов.

Напомним:

25 января, после соответствующего решения Минобороны, руководителем Агентства оборонных закупок стал директор Государственного оператора тыла Арсен Жумадилов. Предыдущий директор органа Марина Безрукова заявила о давлении и неправомерности такого решения.

29 января руководительницей Агентства снова стала Марина Безрукова.

Подробнее о конфликте Министерства обороны и Агентства оборонных закупок читайте в тексте: Кто сеет ветер. С чего возник самый большой скандал в закупках оружия и что будет с Умеровым, Безруковой и другими.