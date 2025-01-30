Киевсовет выделяет 5 миллиардов Силам обороны и существенно повышает выплаты мобилизованным

Киевсовет на сегодняшней сессии выделит более 5 млрд грн на поддержку Сил обороны и безопасности.

Об этом сообщает городской голова столицы Виталия Кличко.

Из них 4,9 млрд направят на программу "Защитник Киева". Более 93 млн грн дополнительно выделяется на социальную защиту ветеранов и ветеранок. Еще 10 млн грн предусмотрено как субвенция от столицы в госбюджет Украины для обеспечения мероприятий по обороне.

Также Киевсовет примет решение об увеличении выплаты единовременной материальной помощи для мобилизованных киевлян - с 30 000 грн до 50 000 грн.

Кроме того, Киевсовет примет решение об увеличении ежемесячной финансовой помощи, которую город выплачивает город медикам.

В частности, речь идет о повышении суммы помощи младшему медицинскому персоналу учреждений здравоохранения, которые оказывают медицинскую и/или реабилитационную помощь.

Сейчас они получают ежемесячно от города 2 000 гривен. Выплата увеличится до 3 000 гривен.

Напомним:

Киевсовет принял бюджет Киева на 2025 год на уровне более 90 млрд грн. "Бюджет сбалансированный. Важно, чтобы финансово обеспеченными были важнейшие сферы и проекты. Чтобы мы могли и военным помогать, и обеспечивать жизнедеятельность столицы", - заявил городской голова Киева Виталий Кличко.