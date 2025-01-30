Киевсовет выделяет 5 миллиардов Силам обороны и существенно повышает выплаты мобилизованным
Киевсовет на сегодняшней сессии выделит более 5 млрд грн на поддержку Сил обороны и безопасности.
Об этом сообщает городской голова столицы Виталия Кличко.
Из них 4,9 млрд направят на программу "Защитник Киева". Более 93 млн грн дополнительно выделяется на социальную защиту ветеранов и ветеранок. Еще 10 млн грн предусмотрено как субвенция от столицы в госбюджет Украины для обеспечения мероприятий по обороне.
Также Киевсовет примет решение об увеличении выплаты единовременной материальной помощи для мобилизованных киевлян - с 30 000 грн до 50 000 грн.
Кроме того, Киевсовет примет решение об увеличении ежемесячной финансовой помощи, которую город выплачивает город медикам.
В частности, речь идет о повышении суммы помощи младшему медицинскому персоналу учреждений здравоохранения, которые оказывают медицинскую и/или реабилитационную помощь.
Сейчас они получают ежемесячно от города 2 000 гривен. Выплата увеличится до 3 000 гривен.
Напомним:
Киевсовет принял бюджет Киева на 2025 год на уровне более 90 млрд грн. "Бюджет сбалансированный. Важно, чтобы финансово обеспеченными были важнейшие сферы и проекты. Чтобы мы могли и военным помогать, и обеспечивать жизнедеятельность столицы", - заявил городской голова Киева Виталий Кличко.