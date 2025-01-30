Агентство оборонных закупок объяснило, почему в госреестре Безрукова указана как глава

Агентство оборонных закупок сообщило, что Марина Безрукова указана в Едином государственном реестре, как действующая руководительница по решению наблюдательного совета.

Об этом сообщает пресс-служба агентства.

"Марина Безрукова является действующим директором Агентства оборонных закупок с 1 февраля 2024 года. Эти полномочия не прекращались, и были продлены дополнительным соглашением, подписанным председателем Наблюдательного совета АОЗ 23 января 2024 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в связи с этим решением наблюдательного совета государственному регистратору были поданы необходимые документы, и данные в Едином государственном реестре были приведены в соответствие с фактическими обстоятельствами.

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Напомним:

25 января, после соответствующего решения Минобороны, руководителем Агентства оборонных закупок стал директор Государственного оператора тыла Арсен Жумадилов. Предыдущий директор органа Марина Безрукова заявила о давлении и неправомерности такого решения.

29 января руководительницей АОЗ снова стала Марина Безрукова по решению наблюдательного совета органа.