Агентство оборонных закупок объяснило, почему в госреестре Безрукова указана как глава
Агентство оборонных закупок сообщило, что Марина Безрукова указана в Едином государственном реестре, как действующая руководительница по решению наблюдательного совета.
Об этом сообщает пресс-служба агентства.
"Марина Безрукова является действующим директором Агентства оборонных закупок с 1 февраля 2024 года. Эти полномочия не прекращались, и были продлены дополнительным соглашением, подписанным председателем Наблюдательного совета АОЗ 23 января 2024 года", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в связи с этим решением наблюдательного совета государственному регистратору были поданы необходимые документы, и данные в Едином государственном реестре были приведены в соответствие с фактическими обстоятельствами.
Читайте также: Кто сеет ветер. С чего возник самый большой скандал в закупках оружия и что будет с Умеровым, Безруковой и другими.
Напомним:
25 января, после соответствующего решения Минобороны, руководителем Агентства оборонных закупок стал директор Государственного оператора тыла Арсен Жумадилов. Предыдущий директор органа Марина Безрукова заявила о давлении и неправомерности такого решения.
29 января руководительницей АОЗ снова стала Марина Безрукова по решению наблюдательного совета органа.