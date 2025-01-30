За год долг Украины перед Всемирным банком вырос на 65%

За 2024 год долг Украины перед группой Всемирного банка увеличился на 65% до 22,6 млрд долларов.

Об этом пишет издание Forbes Ukraine со ссылкой на данные Минфина.

Доля группы Всемирного банка в общем объеме госдолга достигла 14%, а роль среди внешних кредиторов составляет 19%.

Причиной стремительного роста долга Украины перед Всемирным банком является направление многими международными партнерами финансирования Украины через фонды этой институции, пишет издание.

Суммарная задолженность перед Международным валютным фондом (МВФ) за год выросла на 15% до $18,9 млрд.

Задолженность Украины перед ЕС за 2024 год выросла на 34% до $44 млрд, а доля блока в государственном долге составляет 34%.

Напомним:

По состоянию на 30 ноября 2024 года государственный и гарантированный государством долг Украины составил 6 6 644,68 млрд грн, или 159,74 млрд долл.

Сумма государственного и гарантированного государством долга Украины в течение 2024 года увеличилась на 1461,3 млрд грн, в долларовом эквиваленте - на 20,74 млрд долл США..