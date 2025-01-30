Украинский вездеход SHERP: как машина из Киева покорила Америку, YouTube и гараж Канье Уэста

"Мусорный бак на колесах" под названием "Чебуратор" эволюционировал в самый популярный в мире вездеход SHERP. Где находится предел его возможностей?

В Соединенных Штатах популярны соревнования "монстромобилей". На одном из таких участники должны были проехать через длинное болото. Трасса была особенно тяжелой, поэтому ни одна из машин не смогла преодолеть ее даже наполовину.

И тут на трек вышел человек на странном квадратном внедорожнике с огромными колесами. Он легко проехал всю дистанцию, а на обратном пути остановился посреди болота, чтобы подвезти к финишу одну из зрительниц.

Этот дерзкий водитель вел украинский вездеход SHERP, а видео с тех соревнований собрало 50 млн просмотров на YouTube.

Украинские машины стали настоящей звездой в Северной Америке. Их показывали на автомобильном шоу Top Gear, эти вездеходы использовал в своем видео самый популярный блогер США Mr Beast, их взяли на съемки нового фильма Уилла Смита, а рэпер Канье Уэст приобрел сразу 17 "шерпов" для личной коллекции и съемок в клипах.

SHERP предназначены не только для развлечений богачей, но и для экспедиций, ремонта инфраструктуры в труднодоступных районах, тушения пожаров, спасения людей и тому подобное. Эти машины заказывают специальные службы по всему миру, в том числе украинские. Их покупают для гуманитарных миссий ООН и патрулирования границ.

Сегодня украинские вездеходы экспортируют в 100 стран мира. Компания имеет сборочные цеха в Турции и Индии, но главный завод, конструкторское бюро и производство компонентов остаются в Украине. Машина на 81% состоит из отечественных компонентов, большинство из которых компания изготавливает самостоятельно.

Иностранцы в соцсетях до поры до времени воспринимали украинские "Шерпы" как российские. Дело в том, что эта машина имеет глубокие российско-украинские корни.

Один из владельцев компании, украинский бизнесмен Владимир Школьник (входит в 100 богатейших людей Украины по версии Forbes), еще в 2012 году купил разработку вездехода у российского инженера, а затем существенно модифицировал ее в конструкторском бюро в Киеве.

Школьник со своим бизнес-партнером Сергеем Самохваловым одновременно владели заводами и в Украине, и в РФ. Заболоченный и лесистый рынок страны-агрессора был коммерчески привлекательным, поэтому со своим российским заводом партнеры не расставались вплоть до 2021 года. В комментарии ЭП Самохвалов признает, что уходить с российского рынка нужно было значительно раньше.

Только после начала большой войны киевская компания окончательно отозвала из России лицензии на производство. С этого момента началась уже сугубо украинская история SHERP.

Майже все украинское

Вездеходы SHERP производит компания "Квадро Интернешнл" на своем заводе в Киеве. Единственные импортные агрегаты в "Шерпе" - это двигатель и коробка передач от Renault и Doosan. Остальные компоненты завод изготавливает самостоятельно почти с нуля.

Ржавые металлические болванки сначала проходят химический контроль качества на соответствие марки. Далее их нарезают, прессуют, выгибают, точат, шлифуют, сваривают и превращают в новенькие блестящие автомобильные комплектующие, которые поставляют на этот же завод или экспортируют в сборочные цеха в Индии и Турции.

Большие колеса - "фишка" этой машины, которая делает ее такой проходимой. Диски для них тоже изготавливают в одном из цехов, а специальные "плавучие" шины с ребристым рельефом производит подрядчик из Белой Церкви.

Вездеход оснащен системой подкачки шин, которая позволяет в любой момент их спускать и увеличивать площадь контакта с поверхностью. Также машина может под давлением перекачивать воздух с одного колеса на другое, за счет чего во время прохождения тяжелых препятствий происходит амортизация и увеличивается проходимость.

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В основе конструкции машины фактически лежит лодка, ведь "Шерп" должен уметь плавать. Когда вездеход заезжает в воду, то продолжает двигаться со скоростью 6 км/ч. Капсула полностью герметична, но на случай внештатных ситуаций есть система откачки воды.

Расход топлива считается в часах. Машина потребляет 5-6 литров дизеля в час, а общая вместимость бака - 315 литров. Следовательно, максимальный запас хода - более 55 часов непрерывной езды.

Украинский завод изготавливает около 20 машин в месяц. Каждая проходит испытания на заболоченной и лесистой местности возле реки Днепр.

Компания постоянно работает над автоматизацией производства, чтобы сохранить повторяемость деталей и привлекать меньше ручного труда. За последние несколько лет удалось модернизировать до 40% станков.

Производитель прошел этап, когда продавал лишь один универсальный продукт, и для расширения круга заказчиков создает различные нишевые модификации машины под потребности клиентов.

Например, пожарный "Шерп" имеет системы подачи воды, охлаждения шин, экстренной связи, прицеп для инструментов, реанимационный - дополнительные аккумуляторы внутри и увеличенное пространство в салоне, The Ark 3400 - шестиколесный прицеп для размещения цистерн, грузов, пассажиров, спальных мест или медицинского модуля.

SHERP the Ark 3400

Сейчас конструкторское бюро продолжает разработки. Среди новых моделей - вездеход с электродвигателем, шестью колесами, рулем, повышенным комфортом, платформа на радиоуправлении, и другие.

Русское прошлое

Первый прототип вездехода изготовил российский инженер Алексей Гарагашьян, с которым были знакомы украинские бизнесмены Владимир Школьник и Сергей Самохвалов. Машина называлась "Чебуратор".

"Это был такой мусорный бачок на четырех колесах. Выглядел он не очень внушительно, и мы его какое-то время даже не эксплуатировали. (...) Вездеход все время ломался, но то, как он ехал, перевернуло наше представление о проходимости", - вспоминал в комментарии BBC один из владельцев компании Сергей Самохвалов.

В 2012 году Школьник, который сам увлекался экспедициями на вездеходах, увидел в этой разработке коммерческий потенциал и выкупил технологию у Гаргашьяна. До состояния готового продукта ее доводили уже в конструкторском бюро в Киеве. Поэтому именно в Украине "Чебуратор" и превратился в "Шерп". Сам российский конструктор переезжать в Киев отказался.

Сравнение прототипа и готовых вездеходов "Шерп" Фото: Фото из личного архива Сергея Самохвалова

"Какое-то время мы сотрудничали с Гаргашьяном, но несколько лет назад наши пути разошлись. Мы существенно модернизировали идеи Алексея, сделали машину для рынка, улучшили потребительские свойства, в корне изменили технологии, и сегодняшний Шерп мало похож на первый прототип. Около 80% того, что мы выпускаем сегодня, - наши разработки, в которых Алексей не участвует", - написал Школьник в комментарии к своему интервью Big Money в 2020 году.

В то же время Школьник основал бизнес в России, ведь особенности рельефа открывали безграничные возможности для продажи этих вездеходов на местном рынке. Юридически российская и украинская фирмы существовали независимо, фактически - они имели одних и тех же владельцев.

Параллельное существование двух заводов и дало повод россиянам называть этот вездеход российским, а украинцам - украинским. Правда, технологически производство в России все же таких зависело от киевской компании.

"Шерп" на испытаниях МЧС России

"У нас два завода: один - в России, один - в Украине. Российские вездеходы мы не можем продавать в Украине и Соединенных Штатах, а украинские вездеходы мы не можем продавать в России. Жаль терять российский рынок, поэтому мы подумали, что можем открыть завод в третьей стране", - сказал Школьник в интервью Big Money, комментируя планы перевести производство за рубеж.

В 2018 году "Шерп" появился на престижной оружейной выставке Eurosatory в Париже - ее презентовал дилер из Саудовской Аравии. Через несколько месяцев журналисты заметили "Шерп" на российской военной выставке "Армия-2018". Машина принадлежала российскому энергетическому гиганту "Россети". Самохвалов в комментарии ЭП отметил, что представителей их компании на этой выставке не было, а машину презентовал ее владелец.

Рано или поздно российская история "Шерпов" должна была закончиться: рынок страны-агрессора становился все более токсичным для репутации акционеров, ведь РФ открыто готовилась к очередной фазе агрессии против Украины. По данным российских реестров, в июле 2021 года российскую компанию "Шерп" передали неизвестному лицу, а после полномасштабного вторжения она перешла в собственность генерального директора.

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"Мы глобальная компания, наш основной рынок - Северная Америка. На тот момент российский рынок становился токсичным, работать там уже вообще не хотелось. Де-юре мы ничего не нарушали. Уходить с российского рынка начали еще до большой войны. Но я думаю, нам действительно нужно было это сделать еще раньше. Страница отношений с Россией была у многих (политиков и бизнесменов, - ЭП). Эта страница давно перевернута", - сказал Самохвалов.

25 февраля 2022 года киевская компания отозвала лицензии на производство и разорвала все контакты с российской фирмой. Завод из страны-оккупанта перестроил поставки компонентов на других подрядчиков и сейчас продолжает выпускать похожие вездеходы под брендом "Архант". Сейчас руководство российского "Шерпа" пытается продать свой продукт российской армии.

Украинское будущее

За 10 лет существования компания построила тысячи вездеходов "Шерп", и они стали узнаваемой машиной в Северной Америке. Чего стоит только история с покупкой их рэпером Канье Уэстом, который впоследствии использовал их в своих клипах Closed On Sunday и Follow God, которые суммарно собрали 100 млн просмотров.

В Украине "Шерпы" тоже занимают определенную нишу. Например, в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям они эксплуатируются под названием "Богун". Машины участвовали в ликвидации последствий подрыва россиянами Каховской ГЭС.

Вездеход "Богун" в Херсоне Фото: ГСЧС

Главный офис, разработка и производство компонентов расположены в Украине, а конечная сборка машин примерно поровну распределена между заводами в Украине, Турции и Индии.

Индийское предприятие SHERP основано совместно с крупной местной компанией. На нем собирают вездеходы по большей части для индийской армии. Там машина называется ATOR N1200, ее используют для патрулирования границ.

"Шерпы" на учениях в индийской армии рядом с танками Т-72 Фото: Konark Corps

Генеральный директор "Квадро Интернешнл" Александр Белецкий рассказал ЭП, что цех в Турции появился уже во время полномасштабного вторжения России в Украину. Компания начала терять крупные контракты из-за опасений заказчиков, поэтому для сохранения клиентов нужно было быстро развернуть сборку в другой стране.

На заводах компании работают сотни людей. По данным YouControl, выручка компании увеличилась с 350-400 млн грн в 2022 году до 600-650 млн грн в 2023 году. По словам Самохвалова, приблизительная стоимость самой популярной машины N1200 начинается со 165 тыс. долл., а точная - зависит от модификации и налогов в каждой конкретной стране.

"Если произошло наводнение во Флориде, то сразу растут продажи в этом штате. Или срочно звонит ООН и говорит, что нужно какое-то количество машин. Спрос нелинейный, поэтому мы всегда имеем запас транспорта в Украине и в мире", - отметил Билецкий.

"Шерп" доставляет гуманитарную помощь от ООН в Африке

Самый большой рынок для SHERP - США и Канада, а крупнейшие покупатели - их правительственные организации: офисы шерифов, пожарные, спасатели и т. д. Есть клиенты из частного сектора, прежде всего энергетические и нефтедобывающие компании. Обслуживание и продажу машин в Северной Америке осуществляет сама украинская компания.

У "Шерпа" есть несколько конкурентов, которые пытаются копировать конструкцию машин и тоже продавать их на мировом рынке. Один из них - еще одна украинская компания, которая выпускает вездеход Atlas. Видео с сравнением "Шерпов" и "Атласов" от американского блогера собрало сотни тысяч просмотров на YouTube.

Похоже, что пока киевского производителя "Шерпов" существенно никто на рынке не потеснил, но само наличие такой конкуренции уже говорит о том, что украинский автопром жив. Просто он довольно специфический.