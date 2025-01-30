"Укрэнерго" предупредило о фейковых прогнозах об ограничении света из-за похолодания

В "Укрэнерго" опровергли недостоверную информацию относительно прогнозов об ограничении электроснабжения в связи с похолоданием.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Как говорится в сообщении, отдельные СМИ и телеграм-каналы 30 января распространили информацию о существовании угрозы применения вынужденных отключений электроэнергии на следующей неделе. В этих сообщениях источником угрозы названо "прогнозируемое синоптиками существенное похолодание на всей территории Украины".

"Укрэнерго" опровергает такую информацию, ведь пока прогнозов по ограничению электроснабжения нет. В компании сообщили, что прогнозируемый уровень снижения температуры не приведет к существенным проблемам и не обусловит необходимость применения мер ограничения.

"Прогнозируемый уровень снижения температуры не повлечет существенных проблем и не обусловит необходимость применения ограничений. Укрэнерго прорабатывает все возможные сценарии, в том числе и на случай резкого похолодания", - отметили в компании.

В Укрэнерго также напомнили, что единственной причиной введения аварийных отключений является разрушение энергетической инфраструктуры в результате российских атак.

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