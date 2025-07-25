Регулятор резко повысил предельные цены на электроэнергию для бизнеса в вечерние часы

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), повысила в 1,6 раза предельные цены на рынке электроэнергии (так называемые прайс-кэпы) с 17:00 до 23:00.

Соответствующее решение, которое вступит в силу с 31 июля 2025 года, энергорегулятор принял на заседании в пятницу, сообщает "Интерфакс-Украина".

Согласно постановлению о предельных ценах, с 17:00 до 23:00 они установлены:

на рынке "на сутки вперед" (РСВ) и внутрисуточном рынке (ВСР) на уровне 15 000,00 грн/МВт*ч (сейчас - 9 000 грн/МВт*ч),

на балансирующем рынке - 16 000 грн/МВт*ч (сейчас - 10 000 грн/МВт*ч).

Во всех остальных временных промежутках прайс-кэпы оставлены на действующем уровне.

В обосновании постановления целью его принятия указывается, в частности, обеспечение импортного паритета для создания условий привлечения максимального объема коммерческого импорта электрической энергии и бесперебойного снабжения электрической энергии потребителям.

Тарифы для населения при изменении прайс-кепов не изменятся.

Небытовые потребители, которые покупают электроэнергию в вечерние часы по рыночной цене, будут платить больше.

Напомним:

В декабре 2024 года НКРЭКУ хотела пересмотреть предельные цены ("прайс-кепы") на электроэнергию для небытовых потребителей. Но тогда окончательное решение об их повышении не приняли.

Предыдущее повышение ценовых ограничений на рынке электроэнергии в Украине произошло в июне 2024 года.