Регулятор резко повысил предельные цены на электроэнергию для бизнеса в вечерние часы
Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), повысила в 1,6 раза предельные цены на рынке электроэнергии (так называемые прайс-кэпы) с 17:00 до 23:00.
Соответствующее решение, которое вступит в силу с 31 июля 2025 года, энергорегулятор принял на заседании в пятницу, сообщает "Интерфакс-Украина".
Согласно постановлению о предельных ценах, с 17:00 до 23:00 они установлены:
- на рынке "на сутки вперед" (РСВ) и внутрисуточном рынке (ВСР) на уровне 15 000,00 грн/МВт*ч (сейчас - 9 000 грн/МВт*ч),
- на балансирующем рынке - 16 000 грн/МВт*ч (сейчас - 10 000 грн/МВт*ч).
Во всех остальных временных промежутках прайс-кэпы оставлены на действующем уровне.
В обосновании постановления целью его принятия указывается, в частности, обеспечение импортного паритета для создания условий привлечения максимального объема коммерческого импорта электрической энергии и бесперебойного снабжения электрической энергии потребителям.
Тарифы для населения при изменении прайс-кепов не изменятся.
Небытовые потребители, которые покупают электроэнергию в вечерние часы по рыночной цене, будут платить больше.
Напомним:
В декабре 2024 года НКРЭКУ хотела пересмотреть предельные цены ("прайс-кепы") на электроэнергию для небытовых потребителей. Но тогда окончательное решение об их повышении не приняли.
Предыдущее повышение ценовых ограничений на рынке электроэнергии в Украине произошло в июне 2024 года.