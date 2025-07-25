Зеленский будет просить ЕС помочь с выплатами украинским военным

Президент Украины Владимир Зеленский планирует обратиться к европейским союзникам с просьбой помочь финансировать повышение зарплат военнослужащим, которые сопротивляются вторжению России, чтобы уменьшить нехватку новобранцев.

Об этом пишет агентство Bloomberg.

"Раньше европейцы отказывались финансировать зарплаты нашим военнослужащим, только оружие. Наши военнослужащие сами могут быть оружием, которое защищает всех", - сказал Зеленский журналистам.

"Правительство Зеленского хочет мотивировать больше добровольцев, предлагая существенные выплаты тем, кто подписывает военные контракты", - пишет Bloomberg

"Россия уже давно предлагает большие бонусы за подписание контракта и высокие зарплаты, чтобы ежемесячно привлекать десятки тысяч военнослужащих в свою армию, стремясь избежать повторения всплеска общественной тревоги, который произошел после того, как президент Владимир Путин приказал о частичном призыве через несколько месяцев после начала вторжения в 2022 году", - говорится в сообщении.

"Увеличение выплат солдатам усилит нагрузку на государственный бюджет Украины, дефицит которого в прошлом году превысил 20% валового внутреннего продукта на фоне огромных военных расходов", - пишет Bloomberg.

"Растерзанная войной страна зависит от десятков миллиардов долларов помощи от своих иностранных союзников, которые до сих пор отвергают идею прямого покрытия военных расходов", - говорится в сообщении.

Агентство пишет, что хотя Международный валютный фонд, который предоставляет кредитную программу на сумму около 16 миллиардов долларов, призывает Киев сократить дефицит бюджета, правительство не планирует повышать налоги.

Как заявила премьер-министр Украины Юлия Свириденко в интервью Bloomberg News, мировые доноры выделили лишь половину из примерно 75 миллиардов долларов, необходимых для бюджета в течение следующих двух лет.

Напомним:

После принятия изменений в бюджет этого года, плановый дефицит составит $42 млрд, и покрыть его с помощью партнеров получится не полностью, сообщила председатель бюджетного комитета парламента Роксолана Пидласа. "Потребность во внешнем финансировании будет оставаться большой - около, или даже более $40 млрд", - написала она в Facebook.

Как сообщило ранее Министерство финансов, расходы общего фонда государственного бюджета в июне 2025 года составили 337,4 млрд грн, а в целом за первое полугодие - 1,9 трлн грн, что на 21,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Верховная Рада приняла в первом чтении изменения в государственный бюджет на 2025 год. Расходы увеличили на 450 млрд грн.

Ранее ЭП писала, что Украине хронически не хватает средств для финансирования войны: в 2026 году непокрытая потребность в финансировании может достичь триллиона гривен. Где правительство будет брать эти средства и как с этим может помочь ЕС? Об этом читайте в публикации "Евросоюз поможет? Откуда Украина возьмет триллион гривен на войну".