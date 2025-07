"Москва на Средиземном море": как Турция стала туристическим раем для россиян

Благодаря "компромиссам" с природой Турция стала одним из самых популярных туристических направлений мира. Сколько страна на этом зарабатывает и почему турецкие курорты называют "Москвой на Средиземном море"?

Турция, находясь на пересечении Азии, Европы и Африки, давно ассоциируется с пляжным и горнолыжным отдыхом, теплым климатом, вкусной едой, более доступной, чем в странах ЕС, ценой и относительно качественным сервисом.

Особенно популярна Турецкая Ривьера - побережье Средиземного и Эгейского морей с преимущественно развитой курортной инфраструктурой. Это делает Турцию одним из самых популярных туристических направлений мира. В 2024 году страну посетили более 50 млн туристов. Власти страны планируют удвоить этот показатель.

Спрос генерирует высокие доходы: в 2021 году доходы туристического сектора страны достигли 25 млрд долл., а в 2024-м - почти 50 млрд долл. Туризм - один из стабильных столпов ослабленной высокой инфляцией и обвалом лиры экономики, который генерирует иностранную валюту и создает возможности для трудоустройства.

С 1990-х годов Турция стала лучшим выбором для отдыха россиян, особенно после 2022 года, когда им закрыли двери в ЕС. В 2025 году там ожидают 7 млн российских туристов, поэтому Анталию начали называть "Москвой на Средиземном море", а туроператоры подбирают для украинцев отели с пометкой no Russians.

Благодаря чему Турция превратила туристический сектор в главного генератора иностранной валюты? Сколько украинцев и россиян переехали в Турцию за время большой войны? Почему развитие туризма часто вредит окружающей среде?

Как все начиналось

Еще во времена существования Османской империи Турция интересовала путешественников и купцов с Запада, которые решались посещать османские территории без проводников.

Современная Турецкая республика появилась в октябре 1923 года после распада империи и войны за независимость, которую возглавил Мустафа Кемаль Ататюрк - первый президент страны. Именно он под влиянием демократических движений на Западе начал продвижение туристического сектора, создав первую Ассоциацию путешественников.

Мавзолей Ататюрка в Анкаре. Первого президента Турецкой республики считают одним из главных реформаторов туристического сектора страны Фото Getty Images

В 1950 году в стране приняли закон о содействии туристическим заведениям. Тогда же запустили Фонд туристических кредитов со стартовым капиталом 1 млн лир. Однако в дальнейшем из-за политической нестабильности и отсутствия последовательной политики местный туризм проиграл конкурентную борьбу соседней Греции.

После вступления Турции в НАТО в 1950-х годах местным побережьем заинтересовались США. Американцы предложили Анкаре создать школу гостиничного менеджмента. Под руководством USAID разработали учебный план, написали и перевели на турецкий язык учебники. Так в 1961 году открылась школа гостиничного бизнеса Ankara Otelcili Okul. Тогда же легендарный американский отельер Конрад Хилтон при поддержке местного правительства открыл в Стамбуле отель Hilton.

Открытие отеля Hilton в Стамбуле стимулировало развитие гостиничного сектора Фото Хилтон

Революцией в развитии отрасли считается принятие в 1982 году закона, который дал право Министерству культуры и туризма определять перспективные районы, заказывать строительство дорог и через собственный банк предоставлять кредиты бизнесу. Ведомство также национализировало частную собственность для строительства отелей.

Основным стимулом для инвесторов стала возможность бесплатной аренды земли в перспективных районах на 49 лет. Также будущие отельеры получали льготные тарифы на электричество, воду и газ, освобождение от ряда налогов и пошлин.

За следующие десять лет количество койко-мест в отелях выросло с 56 тыс. до 173 тыс., а годовое количество туристов - с 1,2 млн до 5,3 млн. Турки сделали ставку на бюджетный и среднебюджетный сегменты, порой жертвуя качеством сервиса.

Как функционирует сектор туризма

В 2024 году Турция приняла 57 млн туристов - больше, чем когда-либо прежде. Посетителей из России было больше всего, на втором месте - немцы. Эти показатели не всегда были такими высокими. После многочисленных терактов в 2015 году, заявлений правительства Эрдогана о попытке госпереворота в 2016-м и введения чрезвычайного положения многие иностранцы начали обходить Турецкую Ривьеру из соображений безопасности.

Во время пандемии Турция была одной из немногих открытых для туристов стран. В 2021 году местные соцсети возмутились из-за рекламного ролика профильного министерства, который позиционировал страну как "райское" место для отдыха даже тогда, когда сами турки находились в режиме локдауна. В 2021 году Турция стала четвертой по посещаемости страной мира, приняв 30 млн отдыхающих.

Во время пандемии Турция оставалась открытой для иностранцев во время пандемии Фото Getty Images

После пандемии сектор туризма расширяется. Важную роль в этом играет масштабная рекламная кампания. Только за 2024 год Министерство туризма продвигало отдых в Турции в более чем 200 странах с помощью огромных баннеров, роликов и таргетированной рекламы в социальных сетях. Эти усилия дают результаты: за январь-сентябрь 2024 года доходы отрасли достигли 47 млрд долл.

Именно туризм считается одной из опор режима Реджепа Тайипа Эрдогана в условиях ослабленной экономики. В течение многих лет страна сталкивалась со значительным дефицитом внешней торговли, а местная валюта лира обвалилась. Доллары и евро, которые привозят иностранные туристы, помогают частично сбалансировать ситуацию.

В течение многих лет снижение стоимости лиры позволяло иностранцам провести в Турции доступный отдых с компромиссами по качеству сервиса. В 2023 году ситуация начала меняться: хотя инфляция в стране превышала 40%, однако лира из-за жестких действий центробанка почти не девальвировала. Как следствие, цены в отелях и ресторанах начали расти до уровня, близкого к евросоюзовскому. Если высокая инфляция будет держаться, страна рискует потерять небогатых туристов.

Из-за высокой инфляции доступный отдых в Турции дорожает Фото Getty Images

В последние годы в стране значительно повысились налоги на алкоголь. Вместе с доходами в бюджет этот шаг обеспечил правительству поддержку исламско-консервативного электората. Однако для туристов и местных жителей цены на вино и пиво стали слишком высокими. Дошло до того, что турки начали ездить в отпуска в Грецию. Они недовольны тем, что цены дома растут, а качество услуг - нет.

В 2025 году туристическую отрасль всколыхнули несколько трагедий. В Стамбуле от фальсифицированного алкоголя умерли 38 человек, а в отеле на горнолыжном курорте Карталкая произошел масштабный пожар. Эти инциденты показали, что экономия средств негативно сказывается на безопасности и качестве сервиса.

Несмотря на эти проблемы, ожидается, что поток туристов будет только расти. Министр культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой уверяет, что к 2028 году Турция сможет принимать до 100 млн посетителей. Выгоду от этого получит и сам Эрсой, компания которого развивает в Анталии гостиничные проекты на миллиарды долларов.

Экологический компромисс и "необходимое зло"

Правительство Эрдогана использует туризм как надежный источник доходов, но такая прибыльность часто вредит окружающей среде и историческому наследию.

Один из примеров такого "компромисса" - застройка археологически значимой прибрежной территории в Бодруме компанией Cengiz Insaat, которая имеет тесные связи с Эрдоганом. Эта фирма начала строить отель Bulgari на 68 га, несмотря на то, что Государственный совет Турции - высший админсуд страны - дважды отклонял этот проект. В конце концов, ни это, ни протесты общественности не остановили строительство.

Это не первый случай, когда нетронутый участок стал жертвой экскаватора. В 2012 году 243 га вблизи Бодрума продали гостиничной сети Mandarin Oriental. Чтобы освободить место для элитных отелей, вырубили около 10 тыс. оливковых деревьев.

Как отмечает издание The Arab Weekly, в Турции распространено мнение, что правительство специально устраивает лесные пожары, чтобы освободить место для будущих туристических объектов. Хотя Конституция запрещает перепрофилирование сожженных лесов для застройки, закон не так строг в отношении несгоревших лесов.

Закон позволяет рубить леса из соображений "национальной безопасности" или в "интересах общего блага". В сочетании с поощрениями развития туристической инфраструктуры это создало идеальную лазейку для партии Эрдогана.

С 2021 года Министерство культуры и туризма Турции контролирует развитие лесных угодий и является единственным органом, который принимает решение по проектным предложениям. По подсчетам экологов, до 750 тыс. га леса (3% от общей площади лесов страны) выделили для возведения отелей с использованием различных лазеек. Едва ли не единственным критерием для этого часто является выплата правительству компенсации за срубленные деревья.

Mandarin Oriental и Bulgari Hotel в Бодруме - лишь два примера из многих. Только в июле 2022 года восемь мест в стамбульском районе Бейкоз потеряли статус заповедной зоны, что распространило страх перед дальнейшим разрушением природы.

Агрессивное развитие гостиничного бизнеса сопровождается вырубкой лесов Фото CNN Turk

"То, что Партия справедливости и развития во главе с Эрдоганом не придает приоритета охране природы, не секрет. Многие турки считают, что власти ценят туризм больше, чем защиту их прав и окружающей среды", - пишет The Arab Weekly.

Экологи жалуются, что туризм является неприкосновенным источником доходов для режима Эрдогана, а сектор используется властями в ущерб гражданам. Из-за обвала лиры и высокой инфляции внутренний туризм в последние годы резко упал.

"Туризм является хорошим решением, которое позволяет быстро получить миллиарды долларов из-за рубежа, но это не решит большинство долгосрочных проблем. Агрессивная ставка на туризм с ущербом природе может оказаться неустойчивой, но учитывая ослабленную экономику она является "необходимым злом", - резюмирует The Arab Weekly.

Зависимость от РФ

Присоединившись к НАТО, Турция стала воспринимать Советский Союз как угрозу и предпочитала быть частью западной структуры безопасности. СССР также считал Турцию угрозой и с подозрением относился к взаимодействию Анкары с Западом.

Отношения Турции и РФ изменились после окончания Холодной войны. В 2001 году они подписали "Совместный план действий по сотрудничеству в Евразии". Когда же в 2002 году к власти в Турции пришла Партия справедливости и развития (до сих пор у власти), Анкара начала рассматривать Россию как дипломатического и экономического партнера.

С 1990-х годов Турция стала основным направлением пляжного отдыха для туристов из бывших советских республик. По данным Турецкого статистического института (TUIK), ежегодный приток российских туристов неуклонно растет: с 1,3 млн в 1996 году до 7 млн в 2019-м - больше всего среди посетителей из других стран.

Украинцы тоже начали активно ездить в Турцию. Спрос вырос с 90 тыс. посетителей в 1996 году до 1,5 млн в 2019-м. "Российские и украинские туристы чрезвычайно важны для турецкого туризма. Во время пандемии, когда европейские страны приняли серьезные меры по закрытию, туристы из России и Украины предотвратили полный коллапс сектора", - признал оппозиционный турецкий депутат Четин Осман Будак.

Россия имеет особое значение для этой индустрии в Турции, ежегодно занимая первое или второе места по потоку туристов, чередуясь с Германией. По данным TUIK, из 56 млн туристов, посетивших страну в 2023 году, 6,3 млн приехали из РФ. Зато Россию с туристической целью в том же году посетили лишь 100 тыс. турок.

Туристов из РФ в Турции с каждым годом все больше и больше Фото Anadolu Agency

Москва имеет возможность злоупотреблять своим монопольным положением и обваливать рынок для турок. После того как в 2015 году турецкие военные сбили российский военный самолет над сирийско-турецкой границей, Кремль временно запретил продажу туров и приостановил авиарейсы. Как следствие, в 2016 году количество российских туристов в Турции упало с 3,5-4,5 млн до 800 тыс.

Впоследствии отношения потеплели и этот показатель снова вырос, но неспособность привлечь такие большие группы туристов из других стран считают фактором уязвимости Анкары. Только за январь-февраль 2025 года Турция приняла 370 тыс. туристов из РФ. До конца года турки планируют принять 7 млн россиян. "Дела на российском рынке идут очень хорошо", - признал представитель ассоциации отельеров Каан Кавалоглу.

Влияние войны на поток туристов

Политику Анкары относительно большой войны в Украине в американском The Washington Institute for Near East Policy описывают как "проукраинскую, но и не антироссийскую".

С одной стороны, Турция осудила вторжение РФ, поддержала территориальную целостность Украины и оказывает ей военную помощь. С другой - не присоединяется к западным санкциям против РФ и торгует с Москвой. По этому подходу Турция позволила людям из обеих стран искать у себя временное или постоянное убежище.

К сентябрю 2022 года страна приняла по меньшей мере 145 тыс. украинских беженцев. К лету 2023-го их количество уменьшилось до 46 тыс.: большинство вернулись в Украину, выехали в другие страны или нашли другие способы остаться в Турции, в частности через "золотые визы". К лету 2023-го 40 тыс. украинцев имели краткосрочные виды на жительство в стране, занимая по этому показателю девятое место.

Гости из Украины тоже важны для турецкого туристического сектора Фото Anadolu Agency

Россияне в этом рейтинге поднялись еще выше. До вторжения РФ в Украину больше всего краткосрочных мигрантов в Турцию отправлял Ирак, а Россия занимала пятое место. Однако в 2022 году доля россиян выросла с 5% до 10%, летом 2023-го статус краткосрочных резидентов Турции имели 145 тыс. человек.

Набережная Стамбула Фото CNN Travel

Украинцы и россияне активно покупают недвижимость в Турции. Спрос на приобретение жилья украинцами в 2021-2022 годах вырос на 106% (2 572 апартамента). Россияне в 2022 году возглавили рейтинг покупателей - рост на 208% (16 582 апартамента).

"Москва на Средиземном море"

Сердцем Турецкой Ривьеры является Анталия, которая стала одним из самых популярных мест отдыха в Средиземноморье. Только в 2022 году она приняла более 13 млн туристов. Среди этих посетителей постоянно растет доля россиян, из-за чего Анталию все чаще называют "Москвой на Средиземном море".

Набережная Анталии, декабрь 2022 года Фото NYT

Вторжение РФ в Украину в 2022 году сделало Анталию еще более популярной. Пока в странах ЕС двери для россиян закрывались, Турция не только не поддержала санкционный режим, но и сохранила соглашение о безвизовом режиме с Москвой.

В пунктах обмена валют в Анталии российский рубль стоит третьим после евро и доллара, меню в ресторанах часто печатают кириллицей, в районах с большим количеством русского населения предлагают блюда русской кухни, а сайты городских торговых центров, кроме турецкого и английского, доступны и на русском.

Русские статуи матрешек в парке Анталии, посвященные российско-турецкой дружбе, не раз подвергались вандализму Фото NYT

Огромный наплыв туристов и мигрантов из РФ привел к резкому росту цен. Квартиры в Анталии подорожали со 100 тыс. долл. до 500 тыс. долл.

Среди российских мигрантов, которые осели в Турции после вторжения РФ в Украину, выделяют две большие волны. Первая - те, кто выехали весной 2022 года: политические оппоненты Кремля, представители СМИ и IT-специалисты. Вторая - те, кто бежали от объявленной Путиным в сентябре 2022-го частичной мобилизации.

Отель Kremlin Palace в Анталии специально построен для приема миллионов российских туристов Фото RFE/RL

Стамбул, Измир и Анталия стали привлекательными для россиян разного статуса, которые либо стремились избежать западных санкций или преследований со стороны Кремля, или же просто вывести активы за границу. Среди них оказались и олигархи (Роман Абрамович и Дмитрий Каменщик), и участники Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального.