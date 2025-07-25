"Москва на Средиземном море": как Турция стала туристическим раем для россиян
Благодаря "компромиссам" с природой Турция стала одним из самых популярных туристических направлений мира. Сколько страна на этом зарабатывает и почему турецкие курорты называют "Москвой на Средиземном море"?
Турция, находясь на пересечении Азии, Европы и Африки, давно ассоциируется с пляжным и горнолыжным отдыхом, теплым климатом, вкусной едой, более доступной, чем в странах ЕС, ценой и относительно качественным сервисом.
Особенно популярна Турецкая Ривьера - побережье Средиземного и Эгейского морей с преимущественно развитой курортной инфраструктурой. Это делает Турцию одним из самых популярных туристических направлений мира. В 2024 году страну посетили более 50 млн туристов. Власти страны планируют удвоить этот показатель.
Спрос генерирует высокие доходы: в 2021 году доходы туристического сектора страны достигли 25 млрд долл., а в 2024-м - почти 50 млрд долл. Туризм - один из стабильных столпов ослабленной высокой инфляцией и обвалом лиры экономики, который генерирует иностранную валюту и создает возможности для трудоустройства.
С 1990-х годов Турция стала лучшим выбором для отдыха россиян, особенно после 2022 года, когда им закрыли двери в ЕС. В 2025 году там ожидают 7 млн российских туристов, поэтому Анталию начали называть "Москвой на Средиземном море", а туроператоры подбирают для украинцев отели с пометкой no Russians.
Благодаря чему Турция превратила туристический сектор в главного генератора иностранной валюты? Сколько украинцев и россиян переехали в Турцию за время большой войны? Почему развитие туризма часто вредит окружающей среде?
Как все начиналось
Еще во времена существования Османской империи Турция интересовала путешественников и купцов с Запада, которые решались посещать османские территории без проводников.
Современная Турецкая республика появилась в октябре 1923 года после распада империи и войны за независимость, которую возглавил Мустафа Кемаль Ататюрк - первый президент страны. Именно он под влиянием демократических движений на Западе начал продвижение туристического сектора, создав первую Ассоциацию путешественников.
В 1950 году в стране приняли закон о содействии туристическим заведениям. Тогда же запустили Фонд туристических кредитов со стартовым капиталом 1 млн лир. Однако в дальнейшем из-за политической нестабильности и отсутствия последовательной политики местный туризм проиграл конкурентную борьбу соседней Греции.
После вступления Турции в НАТО в 1950-х годах местным побережьем заинтересовались США. Американцы предложили Анкаре создать школу гостиничного менеджмента. Под руководством USAID разработали учебный план, написали и перевели на турецкий язык учебники. Так в 1961 году открылась школа гостиничного бизнеса Ankara Otelcili Okul. Тогда же легендарный американский отельер Конрад Хилтон при поддержке местного правительства открыл в Стамбуле отель Hilton.
Революцией в развитии отрасли считается принятие в 1982 году закона, который дал право Министерству культуры и туризма определять перспективные районы, заказывать строительство дорог и через собственный банк предоставлять кредиты бизнесу. Ведомство также национализировало частную собственность для строительства отелей.
Основным стимулом для инвесторов стала возможность бесплатной аренды земли в перспективных районах на 49 лет. Также будущие отельеры получали льготные тарифы на электричество, воду и газ, освобождение от ряда налогов и пошлин.
За следующие десять лет количество койко-мест в отелях выросло с 56 тыс. до 173 тыс., а годовое количество туристов - с 1,2 млн до 5,3 млн. Турки сделали ставку на бюджетный и среднебюджетный сегменты, порой жертвуя качеством сервиса.
Как функционирует сектор туризма
В 2024 году Турция приняла 57 млн туристов - больше, чем когда-либо прежде. Посетителей из России было больше всего, на втором месте - немцы. Эти показатели не всегда были такими высокими. После многочисленных терактов в 2015 году, заявлений правительства Эрдогана о попытке госпереворота в 2016-м и введения чрезвычайного положения многие иностранцы начали обходить Турецкую Ривьеру из соображений безопасности.
Во время пандемии Турция была одной из немногих открытых для туристов стран. В 2021 году местные соцсети возмутились из-за рекламного ролика профильного министерства, который позиционировал страну как "райское" место для отдыха даже тогда, когда сами турки находились в режиме локдауна. В 2021 году Турция стала четвертой по посещаемости страной мира, приняв 30 млн отдыхающих.
После пандемии сектор туризма расширяется. Важную роль в этом играет масштабная рекламная кампания. Только за 2024 год Министерство туризма продвигало отдых в Турции в более чем 200 странах с помощью огромных баннеров, роликов и таргетированной рекламы в социальных сетях. Эти усилия дают результаты: за январь-сентябрь 2024 года доходы отрасли достигли 47 млрд долл.
Именно туризм считается одной из опор режима Реджепа Тайипа Эрдогана в условиях ослабленной экономики. В течение многих лет страна сталкивалась со значительным дефицитом внешней торговли, а местная валюта лира обвалилась. Доллары и евро, которые привозят иностранные туристы, помогают частично сбалансировать ситуацию.
В течение многих лет снижение стоимости лиры позволяло иностранцам провести в Турции доступный отдых с компромиссами по качеству сервиса. В 2023 году ситуация начала меняться: хотя инфляция в стране превышала 40%, однако лира из-за жестких действий центробанка почти не девальвировала. Как следствие, цены в отелях и ресторанах начали расти до уровня, близкого к евросоюзовскому. Если высокая инфляция будет держаться, страна рискует потерять небогатых туристов.
В последние годы в стране значительно повысились налоги на алкоголь. Вместе с доходами в бюджет этот шаг обеспечил правительству поддержку исламско-консервативного электората. Однако для туристов и местных жителей цены на вино и пиво стали слишком высокими. Дошло до того, что турки начали ездить в отпуска в Грецию. Они недовольны тем, что цены дома растут, а качество услуг - нет.
В 2025 году туристическую отрасль всколыхнули несколько трагедий. В Стамбуле от фальсифицированного алкоголя умерли 38 человек, а в отеле на горнолыжном курорте Карталкая произошел масштабный пожар. Эти инциденты показали, что экономия средств негативно сказывается на безопасности и качестве сервиса.
Несмотря на эти проблемы, ожидается, что поток туристов будет только расти. Министр культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой уверяет, что к 2028 году Турция сможет принимать до 100 млн посетителей. Выгоду от этого получит и сам Эрсой, компания которого развивает в Анталии гостиничные проекты на миллиарды долларов.
Экологический компромисс и "необходимое зло"
Правительство Эрдогана использует туризм как надежный источник доходов, но такая прибыльность часто вредит окружающей среде и историческому наследию.
Один из примеров такого "компромисса" - застройка археологически значимой прибрежной территории в Бодруме компанией Cengiz Insaat, которая имеет тесные связи с Эрдоганом. Эта фирма начала строить отель Bulgari на 68 га, несмотря на то, что Государственный совет Турции - высший админсуд страны - дважды отклонял этот проект. В конце концов, ни это, ни протесты общественности не остановили строительство.
Это не первый случай, когда нетронутый участок стал жертвой экскаватора. В 2012 году 243 га вблизи Бодрума продали гостиничной сети Mandarin Oriental. Чтобы освободить место для элитных отелей, вырубили около 10 тыс. оливковых деревьев.
Как отмечает издание The Arab Weekly, в Турции распространено мнение, что правительство специально устраивает лесные пожары, чтобы освободить место для будущих туристических объектов. Хотя Конституция запрещает перепрофилирование сожженных лесов для застройки, закон не так строг в отношении несгоревших лесов.
Закон позволяет рубить леса из соображений "национальной безопасности" или в "интересах общего блага". В сочетании с поощрениями развития туристической инфраструктуры это создало идеальную лазейку для партии Эрдогана.
С 2021 года Министерство культуры и туризма Турции контролирует развитие лесных угодий и является единственным органом, который принимает решение по проектным предложениям. По подсчетам экологов, до 750 тыс. га леса (3% от общей площади лесов страны) выделили для возведения отелей с использованием различных лазеек. Едва ли не единственным критерием для этого часто является выплата правительству компенсации за срубленные деревья.
Mandarin Oriental и Bulgari Hotel в Бодруме - лишь два примера из многих. Только в июле 2022 года восемь мест в стамбульском районе Бейкоз потеряли статус заповедной зоны, что распространило страх перед дальнейшим разрушением природы.
"То, что Партия справедливости и развития во главе с Эрдоганом не придает приоритета охране природы, не секрет. Многие турки считают, что власти ценят туризм больше, чем защиту их прав и окружающей среды", - пишет The Arab Weekly.
Экологи жалуются, что туризм является неприкосновенным источником доходов для режима Эрдогана, а сектор используется властями в ущерб гражданам. Из-за обвала лиры и высокой инфляции внутренний туризм в последние годы резко упал.
"Туризм является хорошим решением, которое позволяет быстро получить миллиарды долларов из-за рубежа, но это не решит большинство долгосрочных проблем. Агрессивная ставка на туризм с ущербом природе может оказаться неустойчивой, но учитывая ослабленную экономику она является "необходимым злом", - резюмирует The Arab Weekly.
Зависимость от РФ
Присоединившись к НАТО, Турция стала воспринимать Советский Союз как угрозу и предпочитала быть частью западной структуры безопасности. СССР также считал Турцию угрозой и с подозрением относился к взаимодействию Анкары с Западом.
Отношения Турции и РФ изменились после окончания Холодной войны. В 2001 году они подписали "Совместный план действий по сотрудничеству в Евразии". Когда же в 2002 году к власти в Турции пришла Партия справедливости и развития (до сих пор у власти), Анкара начала рассматривать Россию как дипломатического и экономического партнера.
С 1990-х годов Турция стала основным направлением пляжного отдыха для туристов из бывших советских республик. По данным Турецкого статистического института (TUIK), ежегодный приток российских туристов неуклонно растет: с 1,3 млн в 1996 году до 7 млн в 2019-м - больше всего среди посетителей из других стран.
Украинцы тоже начали активно ездить в Турцию. Спрос вырос с 90 тыс. посетителей в 1996 году до 1,5 млн в 2019-м. "Российские и украинские туристы чрезвычайно важны для турецкого туризма. Во время пандемии, когда европейские страны приняли серьезные меры по закрытию, туристы из России и Украины предотвратили полный коллапс сектора", - признал оппозиционный турецкий депутат Четин Осман Будак.
Россия имеет особое значение для этой индустрии в Турции, ежегодно занимая первое или второе места по потоку туристов, чередуясь с Германией. По данным TUIK, из 56 млн туристов, посетивших страну в 2023 году, 6,3 млн приехали из РФ. Зато Россию с туристической целью в том же году посетили лишь 100 тыс. турок.
Москва имеет возможность злоупотреблять своим монопольным положением и обваливать рынок для турок. После того как в 2015 году турецкие военные сбили российский военный самолет над сирийско-турецкой границей, Кремль временно запретил продажу туров и приостановил авиарейсы. Как следствие, в 2016 году количество российских туристов в Турции упало с 3,5-4,5 млн до 800 тыс.
Впоследствии отношения потеплели и этот показатель снова вырос, но неспособность привлечь такие большие группы туристов из других стран считают фактором уязвимости Анкары. Только за январь-февраль 2025 года Турция приняла 370 тыс. туристов из РФ. До конца года турки планируют принять 7 млн россиян. "Дела на российском рынке идут очень хорошо", - признал представитель ассоциации отельеров Каан Кавалоглу.
Влияние войны на поток туристов
Политику Анкары относительно большой войны в Украине в американском The Washington Institute for Near East Policy описывают как "проукраинскую, но и не антироссийскую".
С одной стороны, Турция осудила вторжение РФ, поддержала территориальную целостность Украины и оказывает ей военную помощь. С другой - не присоединяется к западным санкциям против РФ и торгует с Москвой. По этому подходу Турция позволила людям из обеих стран искать у себя временное или постоянное убежище.
К сентябрю 2022 года страна приняла по меньшей мере 145 тыс. украинских беженцев. К лету 2023-го их количество уменьшилось до 46 тыс.: большинство вернулись в Украину, выехали в другие страны или нашли другие способы остаться в Турции, в частности через "золотые визы". К лету 2023-го 40 тыс. украинцев имели краткосрочные виды на жительство в стране, занимая по этому показателю девятое место.
Россияне в этом рейтинге поднялись еще выше. До вторжения РФ в Украину больше всего краткосрочных мигрантов в Турцию отправлял Ирак, а Россия занимала пятое место. Однако в 2022 году доля россиян выросла с 5% до 10%, летом 2023-го статус краткосрочных резидентов Турции имели 145 тыс. человек.
Украинцы и россияне активно покупают недвижимость в Турции. Спрос на приобретение жилья украинцами в 2021-2022 годах вырос на 106% (2 572 апартамента). Россияне в 2022 году возглавили рейтинг покупателей - рост на 208% (16 582 апартамента).
"Москва на Средиземном море"
Сердцем Турецкой Ривьеры является Анталия, которая стала одним из самых популярных мест отдыха в Средиземноморье. Только в 2022 году она приняла более 13 млн туристов. Среди этих посетителей постоянно растет доля россиян, из-за чего Анталию все чаще называют "Москвой на Средиземном море".
Вторжение РФ в Украину в 2022 году сделало Анталию еще более популярной. Пока в странах ЕС двери для россиян закрывались, Турция не только не поддержала санкционный режим, но и сохранила соглашение о безвизовом режиме с Москвой.
В пунктах обмена валют в Анталии российский рубль стоит третьим после евро и доллара, меню в ресторанах часто печатают кириллицей, в районах с большим количеством русского населения предлагают блюда русской кухни, а сайты городских торговых центров, кроме турецкого и английского, доступны и на русском.
Огромный наплыв туристов и мигрантов из РФ привел к резкому росту цен. Квартиры в Анталии подорожали со 100 тыс. долл. до 500 тыс. долл.
Среди российских мигрантов, которые осели в Турции после вторжения РФ в Украину, выделяют две большие волны. Первая - те, кто выехали весной 2022 года: политические оппоненты Кремля, представители СМИ и IT-специалисты. Вторая - те, кто бежали от объявленной Путиным в сентябре 2022-го частичной мобилизации.
Стамбул, Измир и Анталия стали привлекательными для россиян разного статуса, которые либо стремились избежать западных санкций или преследований со стороны Кремля, или же просто вывести активы за границу. Среди них оказались и олигархи (Роман Абрамович и Дмитрий Каменщик), и участники Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального.