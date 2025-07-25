Американская авиационная компания ищет производственную площадку в Украине

Американская компания Bell Helicopter планирует инвестировать в производство в Украине.

Об этом пишет "Укринформ".

Американский производитель вертолетов Bell Helicopter, входящий в состав корпорации Textron, рассматривает возможность инвестирования в производственные мощности в Украине.

Bell Helicopter производит, в частности, военные вертолеты AH-1Z Viper и UH-1Y Venom, которые активно используются в армии США.

Министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев отметил, что правительство готово поддержать инициативу действенными инструментами для инвесторов. В перспективе проект может стать новым этапом в развитии оборонно-промышленного партнерства между Украиной и США.

Сейчас идет подготовка к техническим консультациям и оценкам. Кроме этого, Соболев встретился с представителями дипломатического корпуса, которым представил приоритеты новосозданного министерства, в частности по привлечению инвестиций, поддержке экспорта и развитию трудового потенциала,