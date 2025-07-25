НБУ спрогнозировал цены на топливо до конца года

До конца 2025 года существенных изменений цен на топливо в Украине не ожидается.

Такой прогноз сделал заместитель председателя НБУ Сергей Николайчук во время пресс-брифинга относительно решений по монетарной политике.

"Рост цен на топливо был связан с двумя основными причинами. Первая - краткосрочный рост цен на нефть в мае, накануне июньского повышения в Украине, это было связано с обострением ситуации на ближнем востоке. Но достаточно быстро эта ситуация нормализовалась", - отметил он, отвечая на вопрос ЭП.

"Второй фактор - ослабление гривны относительно евро. Учитывая то, что акцизы для топлива устанавливаются именно в евро, это имело непосредственное влияние в виде переноса в цены на топливо", - сказал Николайчук.

В дальнейшем мы не ожидаем существенных изменений в ценах на топливо. По результатам года мы ожидаем, что рост цен на топливо будет менее 10%., - сказал заместитель председателя НБУ.

"Если говорить о среднесрочной перспективе, в наши прогнозы заложен боковой тренд цен на нефть и соответственно значительного вклада в цены на топливо мы не предусматриваем. Соответственно вклад инфляцию также не будет определяющим", - добавил Николайчук.

Напомним:

В начале июля средняя цена на бензин марки А-95 в Украине выросла на 0,02% до 58,93 грн/л, на дизельное топливо - зафиксировалась на уровне 55,86 грн/л.

В июне в Украине тенденция сокращения объемов импорта дизтоплива сохранялась. Импорт уменьшился по всем основным направлениям поставок, но падение было неравномерным.

Ранее сообщалось, что за месяц цены на топливо в Украине выросли в среднем почти на 5 гривен на литре и пока не спешат откатываться назад.