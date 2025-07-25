С 2022 года в Украине открылись почти 6000 агропредприятий

С 2022 по 2025 год в Украине открылись в 2,5 раза больше агрокомпаний, чем прекратили деятельность.

Об этом пишет Опендатабот.

За четыре года с начала полномасштабного вторжения в Украине было создано 5966 агропредприятий, тогда как закрылось 2346.

Отмечается, что в лидерах по количеству новых компаний - Одесская область, где зарегистрировано 612 предприятий.

Всего с 2021 года в Украине появились 8644 новые агрокомпании, тогда как прекратили деятельность 3416. Самым активным стал 2021 год - тогда зарегистрировано 2678 новых компаний.

Больше всего агрокомпаний открыли в Одесской, Киевской, Львовской, Винницкой и Днепропетровской областях. В то же время меньше всего - в прифронтовых Луганской, Донецкой и Запорожской.

По данным исследования, самые высокие показатели закрытия бизнеса зафиксированы также в Одесской области - 606 компаний. Днепропетровская область потеряла 225 агрокомпаний, Хмельницкая - 201, Киевская - 199.