Украинцы за границей смогут получить бронь от мобилизации дистанционно: как будет работать

Украинцы, которые находятся в других странах, смогут получить бронь от мобилизации с последующим трудоустройством в Украине в специальных зарубежных центрах.

Об этом сообщил министр национального единства Алексей Чернышев на мероприятии УП "Война 2025. Оружие, люди, деньги".

По его словам, сейчас в странах наибольшего пребывания украинцев создаются так называемые Unity Hub - центры, которые позволят в будущем привлекать граждан к рынку труда в Украине из-за рубежа.

"Наша задача такая, чтобы человек, когда пересекает границу, уже имел такой статус, который не позволяет ему попасть в ситуацию, когда между границей и заводом его мобилизуют", - комментируя вопрос проблемы бронирования украинцев из-за рубежа, которых могут привлечь для работы в оборонной отрасли.

Именно для этого будут созданы такие зарубежные центры. Они будут предлагать украинцам определенный перечень услуг, в частности - трудоустройство и бронирование, если оно предусмотрено.

В то же время Чернышов добавил, что получить бронь от мобилизации может любой украинец, если это предусмотрено в определенной сфере трудоустройства.

Напомним:

В июне 2024 года Кабмин внес изменения в постановление №76, согласно которым предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) и энергетики смогут бронировать до 100% работников. Также вводится бронирование через портал "Дія".