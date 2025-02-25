Украине нужно 524 миллиарда долларов на восстановление и реконструкцию

Через три года после полномасштабного вторжения общая стоимость реконструкции и восстановления в Украине составляет 524 миллиарда долларов в течение следующего десятилетия, что в 2,8 раза превышает номинальный ВВП Украины за 2024 год.

Об этом свидетельствуют данныеправительства Украины, Всемирного банка, Еврокомиссии и ООН.

По оценке RDNA4, который охватывает потери с 24 февраля 2022 года до 31 декабря 2024 года, прямые убытки в Украине сейчас достигли 176 млрд долларов против 152 млрд долларов в RDNA3 от февраля 2024 года.

Отмечается, что больше всего пострадали сектора жилья, транспорта, энергетики, торговли и промышленности и образования.

Согласно текущей оценке, 13 процентов общего жилого фонда было повреждено или разрушено. С этим столкнулись более 2,5 млн домохозяйств.

В энергетическом секторе на 70% по сравнению с предыдущей оценкой увеличилось количество поврежденных или уничтоженных активов, включая инфраструктуру производства, передачи, распределения и централизованного теплоснабжения.

Ближайшие к линии фронта области (Донецкая, Харьковская, Луганская, Запорожская, Херсонская, а также Киевская) понесли около 72% от общего ущерба.

Потребности в реконструкции и восстановлении являются самыми высокими в жилом секторе (почти 84 млрд долларов) от общих долгосрочных потребностей. Далее следуют транспортный сектор (почти 78 млрд долларов), энергетика и добывающая отрасль (почти 68 млрд долларов), торговля и промышленность (более 64 млрд долларов) и сельское хозяйство (более 55 млрд долларов). Во всех секторах только расходы на расчистку мусора и управление им достигают почти 13 млрд долларов.

Напомним:

Стоимость послевоенного восстановления в Украине по состоянию на конец 2023 года выросла на 75 млрд долл и составила 486 млрд долл.