Правительство продлило срок бронирования работников от мобилизации

Кабинет министров продлил действие отсрочек забронированных работников до 31 марта.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Таким образом предприятия будут иметь время для подтверждения статуса критически важного в соответствии с обновленными критериями, а также для того, чтобы перебронировать свой персонал", - написал Шмыгаль в Телеграмм.

"Правительство продолжает переходный период обновления статуса критически важных предприятий до 31 марта, оставляя текущие решения о бронировании действующими. Из-за трудностей, которые вызвали российские кибератаки в начале года, мы продлили возможность как подать документы на обновление критичности, так и перебронировать сотрудников", - отметила первый вице-премьер - министр экономики Украины Юлия Свириденко.

Подать заявление на бронирование работников можно исключительно через портал Дія. Если работник уже был забронирован, перед подачей новой заявки предыдущее бронирование необходимо аннулировать.

Как подать заявление на бронирование работников через Дію

Авторизоваться на портале Дія. Выбрать услугу "Бронирование работников" и нажать "Подать заявление". Внести необходимые данные работников. Подтвердить уровень их заработной платы. Проверить заявку и подписать ее (это должен сделать руководитель предприятия или уполномоченный подписант). Ожидать результата - сообщение о рассмотрении заявки поступит на электронную почту и портал Дія.

Подтвержденное бронирование будет отображаться в приложении Резерв+. Если бронирование предоставлено после обновления статуса критически важного предприятия, оно будет действовать на период действия критичности - до 1 года.

Статус критически важного предприятия могут получить компании:

средняя зарплата работников не менее 20 000 грн;

отсутствие задолженности по уплате налогов и ЕСВ.

Напомним:

Европейская Бизнес Ассоциация (ЕБА) обращалась к правительству с просьбой продлить действующие бронирования на 2 месяца и сместить крайний срок обновления критичности до 30 апреля.