Украина и США согласовали детали договора о недрах

Обновленный договор не предусматривает, что США полностью будут владеть общим с Украиной фондом, но он не имеет четких гарантий безопасности.

Об этом говорится в тексте соглашения от 24 февраля, которое есть в распоряжении ЭП.

Документ должны подписать министр иностранных дел Украины Андрей Сибига и Госсекретарь США Марко Рубио. Согласно ему, США и Украина должны создать Инвестиционный фонд реконструкции.

Из обновленного договора исключили положение, по которому США будут иметь 100% контроль над коммерческим фондом. В актуальной формулировке они будут владеть максимальной финансовой долей в фонде, разрешенной законодательством Соединенных Штатов.

Совместная собственность Украины и США над фондом будет высчитываться согласно фактическим взносам стран в него.

Украина и Соединенные Штаты будут совместно управлять фондом, однако США будут иметь полномочия по принятию решений в рамках своего законодательства.

К соглашению добавили пункт, по которому Украина или США не будут иметь права продавать, передавать свою долю в Фонде без предварительного письменного согласия другой стороны.

Фонд будет получать 50% доходов с украинских природных ресурсов, портов и инфраструктуры связанной с ресурсами (даже тех, которые принадлежат правительству Украины опосредованно) для реинвестирования в украинскую экономику.

Источники отчислений в фонд не будут включать те, которые уже являются частью бюджетных поступлений Украины. Сроки, объем и стабильность взносов будут согласованы в будущем договоре о фонде.

Фонд по своему усмотрению может зачислять или возвращать правительству Украины фактические расходы, понесенные по новым проектам.

Взносы, сделанные в него, будут реинвестировать минимум раз в год в украинскую экономику с "целью содействия безопасности и процветанию". Будущее соглашение о Фонде также будет предусматривать распределение средств в будущем.

Из обновленного варианта соглашения исключено положение по которому целью было увеличение инвестиций в Украину минимум вдвое на каждый внесенный доллар, а также цель вернуть ВВП Украины до уровня конца 2021 года.

Также исключили норму о том, что поступления доходов с объектов, которые на момент подписания соглашения были оккупированы Россией могут превышать 50% в случае деоккупации.

Кроме этого, в новом варианте соглашения нет части, по которой взносы украинских доходов в фонд будут продолжаться до суммы в 500 миллиардов долларов. Также убрали часть по которой вся финансовая помощь США добавляется к сумме, которую Украина должна "положить" в фонд.

США, согласно тексту, намерены взять финансовое обязательство по помощи Украине на сумму, которую определят отдельно. Однако в договоре нет четких гарантий безопасности, о которых ранее говорил Зеленский.

Соглашение о фонде постарается не противоречить другим международным обязательствам Украины, а также будущей интеграции в ЕС или другие объединения.

Украина и США обязуются немедленно начать разработку отдельного соглашения, которое определит детали будущего Фонда.

Ответственными за подготовку будущего соглашения со стороны Украины будет Министерство экономики.

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Напомним:

Для обсуждения экономического партнерства с Украиной 13 февраля в Киев прибыл министр финансов США Скотт Бессент. Тогда Зеленский заявил, что США передали Киеву первый проект "соглашения о партнерстве", которое предусматривает инвестиции в полезные ископаемые Украины в обмен на дальнейшую помощь.

По данным СМИ, администрация Трампа предложила Украине предоставить США 50% собственности на редкоземельные полезные ископаемые страны, однако Зеленский отказался подписывать документ.

15 февраля Зеленский заявил, что Украина не отказывается от соглашения о недрах, анонсированного президентом США Дональдом Трампом, но пока документ не готов к подписанию.

Предыдущее соглашение о недрах предусматривало создание коммерческого фонда, в котором США будут иметь 100% контроль, а Украина будет выделять на него средства.

Зеленский отметил, что он не собирается признавать соглашение, по которому Украина будет должна Соединенным Штатам 500 миллиардов долларов. Он также отметил, что одно наличие американского бизнеса в Украине не будет гарантировать безопасность.