"Осажденная крепость": как экономика Ирана работает в условиях 40-летних санкций

Более 40 лет Иран показывает миру, что может жить в условиях санкций, проводить политику "осажденной крепости" и при этом активно противопоставлять себя США и их партнерам. Ему в этом помогают геополитические враги Штатов - Китай и РФ. Пекин покупает нефть, а Москва делится ядерными технологиями в обмен на оружие.

Именно ядерные амбиции Тегерана вызывают наибольшее беспокойство на Западе. Во время своей первой каденции президент США Дональд Трамп вышел из соглашения по ядерной программе Ирана. Теперь он стремится заключить новое, чтобы Тегеран вообще прекратил обогащение урана, угрожая ему санкциями и авиационными ударами.

Живя под санкциями, Иран научился находить лазейки в ограничениях. Впрочем, качество жизни населения существенно упало: 60% жителей страны живут за относительной чертой бедности. Это и нарушение прав женщин часто вызывает протесты.

Как функционирует экономика Ирана? Почему Трамп пока не разрешает Израилю бомбить ядерные объекты Тегерана? Удастся ли США заключить новую ядерную сделку? Готова ли экономика Ирана к большой войне на Ближнем Востоке?

Вестернизация Ирана

В 1941 году в Иран вошли британские и советские войска. Тогдашний монарх Реза Шах Пахлави был вынужден отречься от престола в пользу своего сына Мохаммеда Реза Пехлеви, который, как показала история, стал последним иранским шахом.

Неограниченное почти 40-летнее правление Мохаммеда Пахлави прерывалось лишь в 1953-м, когда он ненадолго покидал Иран из-за противоречий с коалицией во главе с премьером Мохаммедом Мосаддиком.

Последний решил национализировать нефтедобывающие компании, находившиеся в частных (в основном британских) руках. В ответ США и Британия объявили бойкот иранской нефти, а 19 августа 1953 года в результате подготовленного ЦРУ переворота премьера посадили в тюрьму. К власти пришла коалиция прозападных сил, а шах вернулся в Иран. Он способствовал возвращению нефтяной промышленности прежним владельцам и взялся за реформы, ориентированные на Запад.

Последний шах Ирана Мохаммед Пахлави взял курс на вестернизацию AP

В 1963 году в стране прошел референдум по экономическим и социальным реформам. За них проголосовали почти 5,6 млн граждан, против - только 4 тыс. Провозглашенная шахом "белая революция" способствовала взрывному экономическому росту и быстрой урбанизации, разрушению феодальных обычаев и росту уровня жизни городских наемных работников. Женщины получили такие же права, как мужчины: голосовать и быть избранными, работать юристами и судьями.

Читайте также: Горячая Арктика: как Россия выигрывает у США гонку за доминирование в регионе

Правительство проводило аграрную реформу: выкупало землю по фиксированной цене и продавало крестьянам с 30-процентной скидкой и возможностью рассрочки на более чем 25 лет по минимальным ставкам. Так 40% населения стали землевладельцами. Реформа имела недостаток: многие участки были слишком малы, чтобы прокормить семьи. Участки перекупались, из-за чего возникла новая земледельческая элита.

Референдум 1963 года, на котором женщины впервые получили право голоса, дал старт 15 годам экономической революции Getty Images

Часть крестьян начала искать лучшей доли в индустриализированных городах, однако даже там не было достаточно рабочих мест для такого количества работников. Со временем среди этих переселенцев начали нарастать протестные настроения.

В результате "белой революции" и притока "нефтедолларов" в стране активно развивалась промышленность. В 1963-1978 годах ВВП Ирана на душу населения вырос со 100 долл. до 1 500 долл., а более миллиона семей стали владельцами малого бизнеса. При этом любая оппозиция к монархии строго подавлялась спецслужбами.

Противостояло шаху и вестернизации страны только шиитское духовенство, опиравшееся на беднейшую часть населения религиозных исламских общин.

Исламская революция

Реформы шаха ограничили политико-идеологическую роль духовенства и его экономическое влияние. Впоследствии Мохаммед Пахлави под давлением США начал освобождать политических заключенных, что еще сильнее способствовало развитию оппозиции.

Главным идеологом антизападного и антиреформистского сопротивления стал аятолла Рухолла Хомейни. Он резко осуждал прозападную внешнюю и внутреннюю политику шаха. После его первого ареста в июне 1963 года по Ирану прошла серия демонстраций и акций протеста, а популярность Хомейни возросла еще сильнее.

Впоследствии его выслали из страны, но в эмиграции он не прекратил свою антишахскую деятельность. В своем главном труде "Исламское государство" Хомейни изложил основные принципы государственного устройства, которое потом назовут "исламской республикой".

Исламская революция в Иране стартовала с антиамериканских протестов Getty Images

Подъем оппозиции и радикальное противодействие реформам привело к тому, что шах снова начал усиливать политические репрессии. Однако его эпоха подходила к концу.

В 1978 году протесты парализовали страну, а 16 января 1979 года исламская революция победила - шах бежал из Ирана. В Тегеран после 15-летнего изгнания вернулся Хомейни. После референдума и принятия новой конституции он возглавил Исламскую республику Иран с плановой экономикой, которая до сих пор господствует в стране.

После революции отношения Ирана с соседями и западным миром ухудшились. Точкой невозврата считается 4 ноября 1979 года, когда группа "Мусульманские студенты - последователи пути Имама" захватила посольство США в Тегеране и удерживала заложников в течение 444 дней.

Это стало причиной введения американских санкций, большинство из которых действует до сих пор. Против Тегерана ввели полное торговое эмбарго, запретили покупать нефть, а в банках США заморозили иранских активов на 12 млрд долл.

Возглавив исламскую революцию, Рухолла Хомейни стал первым духовно-политическим лидером Исламской республики Иран Getty Images

После начала ирано-иракской войны в 1980 году ограничения ужесточили. Вашингтон запретил международным финансовым институтам выдавать Ирану кредиты, против страны ввели эмбарго на продажу оружия. Через четыре года Госдеп США объявил Иран спонсором терроризма. Причиной назвали причастность Тегерана к теракту в Ливане: подрыву миротворцев в казармах Бейрута в октябре 1983 года. Это стало основанием для введения новой санкции: запрета на оказание помощи Ирану.

Иранцы празднуют 45-летие исламской революции, сжигая портреты американских и европейских лидеров, февраль 2024 года Getty Images

Несмотря на санкционное давление, по данным Всемирного банка, ВВП Ирана в 1979-1990 годах вырос с 90 млрд долл. до почти 125 млрд долл. Хотя с тех пор уровень ВВП на душу населения ощутимо упал: с 10,6 тыс. долл. в 1990 году до 4 тыс. долл. в 2022-м.

Жить под санкциями

Крупнейшие источники дохода Ирана - продажа нефти и оружия. Главным покупателем "черного золота" является Китай, который покупает сырье в больших объемах, несмотря на санкции.

"Если верить китайскому правительству, страна вообще не импортирует иранскую нефть. Ни одного барреля. Вместо этого КНР закупает много малазийской. Настолько много, что, по официальным данным китайской таможни, Пекин ввозит более чем вдвое больше нефти из Малайзии, чем та фактически добывает", - пояснил специалист по сырьевым товарам Хавьер Блас, описывая схему импорта Китаем нефти из Ирана.

По его словам, трюк с перегрузкой нефти на малазийские корабли в Южнокитайском море превращает иранскую нефть в малазийскую. Трейдеры называют схему "самым простым и дешевым способом обойти санкции США".

Штурм посольства в Тегеране и захват американских заложников стал причиной масштабных санкций, большинство из которых действует до сих пор AP

На протяжении многих лет Тегеран активно использует ОАЭ как ключевой пункт для обхода западных санкций. В частности, иранская нефть отправляется покупателям именно через эту страну. Кроме того, товары, занесенные в санкционные списки США и Евросоюза, часто поступают в исламскую республику через Дубай.

Экспорт оружия, по словам заместителя министра обороны Ирана Мехди Фарахи, вырос втрое только с марта по декабрь 2022 года. Это ощущают на себе украинцы: в шахедах находили контрабандные компоненты более 30 западных компаний.

В начале 1980-х Иран разработал концепцию "экономики сопротивления" - системы мер, призванной обеспечить выживание страны в условиях санкционного давления. Тогда выдвинули идею построения экономической системы, способной опираться на собственные ресурсы и исламские традиции. Во внешних отношениях Тегеран сделал ставку на сохранение взаимодействия с ключевыми торговыми партнерами: Китаем и РФ.

Китай импортирует иранскую нефть рекордными темпами, маскируя ее под малазийскую Bloomberg

Особую роль в функционировании подсанкционной экономики Ирана играют "черные рыцари": Венесуэла, Ирак и некоторые страны постсоветской Центральной Азии готовы за дополнительную премию помогать внешнеторговой деятельности Тегерана. Например - торговать нефтью или проводить банковские операции.

По словам доцента Центра исследований стран Персидского залива Катарского университета Николая Кожанова, заявления о том, что Иран "хорошо живет" под санкциями 40 лет, преувеличены. За это время были периоды ослабления экономического давления. Последний раз это произошло в 2015-2017 годах, когда Иран и международные переговорщики (Великобритания, Китай, РФ, США, Франция, Германия) подписали "ядерное соглашение".

Страна получила два года успешного экономического развития, закончившиеся выходом США из соглашения в 2018 году и восстановлением прежнего санкционного режима.

Возвращение Запада к полному пакету санкций в 2018 году стало серьезным стресс-тестом для экономики Ирана: инфляция выросла до 40-50%, а национальная валюта (риал) обесценилась. Падение покупательной способности привело к дестабилизации социальной ситуации в стране. На этом фоне периодические демонстрации и акции протеста стали новой повседневной реальностью Ирана.

В стране сохраняется расслоение населения на бедных и богатых. К 2022 году 18,4% граждан жили в абсолютной бедности - на менее чем 1,9 долл. в день. За чертой бедности жили 60% населения. Неудивительно, что лицом протестов 2022 года стали женщины: уровень безработицы среди них составлял 13% по сравнению с 7,2% среди мужчин. Эти показатели вдвое выше, когда речь идет о людях в возрасте 18-35 лет.

Безработица, нарушение прав женщин и раскол между бедными и богатыми стали причинами масштабных протестов в 2022 году Getty Images

Благодаря системе субсидий режим Хомейни укрепился, но со временем расходы на обеспечение лояльности населения стали тяжелым бременем для бюджета. К 2021 году объем только топливных субсидий оценивался 75-80 млрд долл. Это один из самых высоких показателей в регионе Персидского залива.

Кроме того, Иран страдает от высокого уровня коррупции, а Корпус стражей исламской революции (КСИР) контролирует ключевые сектора экономики страны. Они не платят налогов, не обязаны составлять балансовые отчеты и подчиняются только политическому и религиозному лидеру Исламской республики аятоли Али Хаменеи.

По словам профессора экономики университета Virginia Tech (США) Джавада Салехи-Исфахани, иранская экономика не готова к длительному военному конфликту. "Именно поэтому власти в Тегеране проявили большую осторожность и не сильно вмешивались в войну в Газе. Ракетно-дронная атака на Израиль в апреле 2024-го была, скорее, символической акцией, чем намерением нанести вред", - резюмировал он.

Развитие ядерной программы

Иран имеет технологии для создания ядерных боеголовок, научно-технический потенциал и отлаженную систему координации усилий по их разработке. Кроме того, Тегеран накопил достаточные запасы высокообогащенного урана для обеспечения топливом нескольких видов вооружений при условии минимального дальнейшего обогащения.

Ядерная программа Ирана началась в 1950-х годах. Тогда при поддержке Соединенных Штатов в рамках инициативы "Атом для мира" стартовали ядерные исследования. До конца 1970-х годов местные власти продолжали активно инвестировать в атомную энергетику: шах одобрил планы строительства 20 АЭС до 2000 года.

Читайте также: Аптека мира: сколько Индия зарабатывает на экспорте лекарств и как планирует обогнать США и Китай

"Нефть - это благородный ресурс, слишком ценный, чтобы его бездумно сжигать. Мы планируем как можно скорее производить 23 тысячи мегаватт электроэнергии на АЭС", - говорил шах в 1973 году. Он предупреждал, что запасы нефти не бесконечны.

На фоне таких планов американские и европейские энергетические компании начинали вести бизнес в Иране. В 1975 году немецкая компания Kraftwerk Union подписала контракт стоимостью 4-6 млрд долл. на строительство Бушерской АЭС. Работы над двумя реакторами должны были завершиться в 1981 году.

Все изменила революция. Запад потерял доверие к новой власти, а международное ядерное сотрудничество начало сокращаться. Kraftwerk Union в январе 1979 года прекратила работу в Бушере: один реактор был готов на 50%, другой - на 85%.

Еще через полгода компания вышла из проекта. Kraftwerk Union заявляла, что причиной была неуплата Тегераном просроченных платежей на 450 млн долл., однако, скорее всего, это произошло из-за давления со стороны Вашингтона.

Хомейни сначала прекратил тайную программу ядерных исследований. Он имел сильное религиозное предубеждение относительно ядерного оружия, которое считал большим злом с точки зрения мусульманских законов. Однако в 1981 году на фоне ирано-иракской войны 1980-1988 годов иранские чиновники решили, что ядерные разработки должны продолжаться.

Развивать ядерные технологии Ирану помогали Пакистан, КНДР, Китай и Россия. Тайная ядерная программа начала набирать обороты.

От Пакистана Тегеран получил чертежи для центрифуг, образцы оборудования и инструкции по обогащению урана до уровней, потенциально пригодных для создания ядерного оружия. Китай в 1991 году поставил Тегерану химические соединения, которые являются основой для процесса обогащения. Эта поставка и соглашения о технологическом сотрудничестве стали весомым импульсом для развития инфраструктуры по обогащению урана.

В 1992 году Москва и Тегеран заключили соглашение о сотрудничестве в достройке Бушерской АЭС. Работы завершили в 2010 году, еще через год станция заработала. Кроме того, Россия начала передавать Ирану оборудование двойного назначения.

Читайте также: Офицер Дмитриев: как финансист из Киева стал главным переговорщиком между Путиным и Трампом

Украина, которая рассматривалась как участник бушерского проекта, сорвала поставку турбин. Не последнюю роль в этом сыграли США. В 2002 году тогдашний премьер-министр Анатолий Кинах признал, что США не выполнили своих обещаний перед Киевом.

Как и в КНДР, власти в Тегеране считают, что наличие ядерных ресурсов поможет защититься от врагов. В 2015 году экс-президент Ирана Али Акбар Хашеми Рафсанджани признал, что страна рассматривала возможность создания оружия массового уничтожения в ответ на применение этого оружия Ираком.

"Когда мы начинали, мы были в состоянии войны. Мы стремились иметь такую возможность на тот день, когда враг может применить ядерное оружие. Так мы думали, но тогда это не стало реальностью", - заявил Рафсанджани в одном из предсмертных интервью.

Ирану помогали РФ и Китай. Кремль создал с Ираном совместную исследовательскую организацию "Персеполис", которая предоставляла Тегерану российских экспертов по ядерной энергетике, а также техническую информацию и помощь в совершенствовании ракет. Обмен технической информацией с Ираном был одобрен Службой внешней разведки РФ.

Путин во время встречи с аятоллой Али Хаменеи в Тегеране, 2022 год Getty Images

В 1996 году США убедили китайцев отказаться от контракта на строительство в Иране завода по переработке урана, но Пекин предоставил иранцам чертежи завода.

В 2006 году Иран запустил установку по обогащению урана до содержания 3,5%, в чем сам признался. Официально - для создания мирной атомной электростанции. Однако МАГАТЭ фиксировала признаки возможного военного измерения иранской программы, поэтому ООН запретила продавать Ирану материалы и технологии ядерного назначения.

В 2011 году Тегеран анонсировал открытие подземной фабрики по обогащению урана до 20%. Получить из него вещество для оружия несложно. Тогда МАГАТЭ заявила, что подозревает Иран в подготовке к созданию атомной бомбы. США, Франция, Великобритания, Китай и Россия при участии Германии уговаривали страну отказаться от программ обогащения. Тегеран в ответ требовал, чтобы США ослабили санкции.

Оборудование для обогащения урана Getty Images

После долгих переговоров стороны в 2015 году подписали ядерное соглашение. В соответствии с ним Иран обязался отказаться от обогащения урана более чем до 3,5%, закрыть центрифуги, часть обогащенного урана хранить на складах, а другую - продать. За соблюдением соглашения должны были следить инспекторы МАГАТЭ.

Сначала страны были довольны действиями Тегерана. Однако в 2018 году Трамп назвал договор "ошибкой Барака Обамы", обвинил Иран в нарушении условий и отозвал подпись США под соглашением. Вашингтон снова ввел санкции - еще более строгие, чем раньше.

В ответ Иран в начале 2020 года объявил, что больше не будет придерживаться никаких ограничений, установленных соглашением. Прогресс, достигнутый с тех пор, обеспечил Ирану достижение порогового ядерного статуса, в котором он находится до сих пор.

Переговоры с Трампом

В последние годы ядерная программа Ирана развилась. В 2023 году МАГАТЭ заявила, что страна нарастила темпы производства обогащенного до 60% урана (для производства ядерного оружия нужен уран, обогащенный выше 90%). Советник Байдена Джейк Салливан сказал, что вред, нанесенный Ирану и поддерживающим его группировкам, может подтолкнуть его к созданию ядерного оружия.

По данным Axios, весной 2024 года администрация Байдена направила Ирану непубличное предупреждение, в котором выражала "серьезную обеспокоенность" по поводу ядерных исследований. Команда Байдена даже обсуждала возможность удара по ядерным объектам Ирана в конце его каденции, однако этого не произошло.

После возвращения в Белый дом Трамп уверял, что не допустит развития ядерной программы Ирана. По данным WSJ, перед инаугурацией он рассматривал возможность превентивных авиаударов по иранским объектам. Команда 47-го президента тогда изучала два варианта. Первый - усиление военного давления на Иран и поддержка Израиля, который мог бы нанести удары. Второй - угроза применения военной силы в сочетании с жесткими финансовыми санкциями.

Хотя Пентагон начал перебрасывать бомбардировщики на Ближний Восток, похоже, что Трамп сначала решил попробовать договориться. Вашингтон пока не поддерживает планы Израиля по ударам по ядерной инфраструктуре Ирана.

В Израиле уже разработали планы атак. Заявленная цель операции - отбросить развитие ядерной программы на год или больше. Почти все планы требовали участия США: для выполнения атак и защиты Израиля от действий Тегерана. Однако Трамп не хочет быть втянутым в еще одну войну на Ближнем Востоке, поэтому начал переговоры с Ираном.

Президент США заявил, что направил письмо аятолле Али Хаменеи с предложением заключить новое соглашение. "В противном случае мы будем вынуждены что-то сделать, потому что мы не можем позволить им иметь ядерное оружие", - говорил он. Хаменеи ответил, что Иран не поддастся на "запугивание" со стороны других государств, но переговоры таки начались. Первый предварительный раунд прошел в Омане 12 апреля 2025 года.

По данным The Guardian, администрация Трампа требует от Ирана передать запасы высокообогащенного урана России или другой третьей стране. Тегеран настаивает, что накопленные за последние четыре года запасы должны оставаться в Иране под строгим контролем МАГАТЭ. Исламские власти рассматривают уран как страховку на случай, если Штаты снова выйдут из соглашения, как это уже делал Трамп.

В декабре 2015 года Иран уже передавал корабль с 11 тоннами низкообогащенного урана России. Тогда этот шаг стал одним из ключевых в реализации ядерной сделки при администрации Обамы. Тогдашний госсекретарь США Джон Керри заявлял, что вывоз урана утроил время, которое понадобилось бы Ирану для производства ядерного оружия, до девяти месяцев. Согласно той договоренности, Иран получил бы природный уран и доступ к замороженным активам на 100 млрд долл.

19 апреля в Риме состоялась вторая встреча. Стороны договорились продолжить обсуждение 26 апреля. Глава МИД Ирана Аббас Арагчи выразил осторожный оптимизм, заявив, что диалог идет "правильным путем", а соглашение может быть достигнуто, если Вашингтон не будет выдвигать "нереалистичных требований".

Делегация Ирана во время второго раунда переговоров с США в Риме DW

"Мы хотим сбалансированного соглашения, а не капитуляции", - заявил советник Хаменеи Али Шамхени. В условиях экономического спада Тегеран стремится привлечь иностранные инвестиции, требуя полного снятия американских санкций, включая прекращение угроз со стороны Израиля и США.

Однако до договоренности еще далеко. По крайней мере спецпредставитель Трампа Стивен Уиткофф, возглавляющий делегацию США, подчеркнул: соглашения можно достичь только в случае, если Тегеран прекратит работы по обогащению урана. Сам Трамп не раз заявлял, что его главная цель - свернуть ядерную программу Ирана.

В то же время Арагчи уверяет, что Тегеран не стремится создавать ядерное оружие. По его словам, Иран готов к уступкам по вопросу уровня обогащения урана, но полный отказ от ядерных технологий не обсуждается. Среди других спорных вопросов в переговорах - ракетная программа Ирана и его политика на Ближнем Востоке, в частности поддержка военизированных исламистских группировок, противостоящих Израилю.