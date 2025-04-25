Дело на 17 миллиардов: Марина Порошенко через суд хочет поделить имущество с Петром Порошенко

Жена бывшего президента Петра Порошенко Марина Порошенко обратилась в суд с иском о разделе с ним имущества.

Об этом свидетельствует постановление Крыжопольского районного суда Винницкой области.

Иск был подан 27 марта 2025 года, подготовительное заседание назначено на 29 апреля.

Адвокат Порошенко Игорь Головань в комментарии LIGA.net сказал, что не может рассказать больше, чем сообщается в судебном реестре. Из его слов следует, что иск не означает развод Порошенко: "Развод - это отдельный процесс, а имущественные процессы - это отдельные процессы".

Как пишет издание, дело будет рассматриваться по правилам общего искового производства, а не упрощенного, поскольку цена иска составляет 17 102 703 811 грн, что значительно превышает установленный законом порог для упрощенного производства.

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Напомним:

Порошенко подписали подозрение в госизмене и содействии терроризму в рамках расследования дела о незаконных поставках угля с оккупированных территорий.