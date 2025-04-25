Доля работающих украинцев рекордно выросла за время большой войны - НБУ

В Украине по результатам I квартала 2025 года благодаря высокому спросу на рабочую силу уменьшилась доля безработных и выросла доля занятых - до самого высокого уровня за время полномасштабного вторжения.

Об этом говорится в апрельском инфляционном инфляционном отчете НБУ

Отмечается, что в I квартале 2025 года и спрос, и предложение рабочей силы на рынке труда росли: увеличилось как количество вакансий, так и резюме по сравнению с I кварталом 2024 года.

Предприятия также активизировали усилия по привлечению на рынок труда тех, кто ранее был менее представлен на нем: студентов, пенсионеров, лиц с инвалидностью, ветеранов.

В результате смягчилась проблема нехватки работников, которая прежде всего связана с последствиями войны (миграция, мобилизация, усиление диспропорций на рынке труда).

"Однако она оставалась значительной, в частности на фоне дальнейшего миграционного оттока, и сдерживала деятельность предприятий и рост выпуска. Сохранение значительного дефицита кадров подпитывало рост зарплат, доходы населения и соответственно совокупный спрос", - говорится в отчете.

В НБУ считают, что несоответствия между спросом и предложением квалифицированной рабочей силы в условиях оживления экономической активности будут обусловливать дальнейшее повышение зарплат в частном секторе. Это будет иметь наибольший проинфляционный эффект в 2025 году.

Напомним:

В январском инфляционном отчете НБУ говорилось, что в 2025 году ожидается продолжение чистого оттока мигрантов (200 тысяч украинцев), зато с 2026 года начнется чистое их возвращение в Украину (200 тысяч человек), которое ускорится в 2027 году (около 500 тысяч украинцев).