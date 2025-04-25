"Ситуация неустойчивая": МАГАТЭ сообщает, что на ЗАЭС была слышна стрельба
Эксперты МАГАТЭ, которые находятся на Запорожской АЭС, 23 апреля слышали громкие выстрелы вблизи главного административного здания, где расположен их офис.
Об этом сообщает пресс-служба МАГАТЭ.
Кроме того, команда МАГАТЭ продолжает почти ежедневно в течение последней недели слышать взрывы и выстрелы на разном расстоянии от станции.
"То, что когда-то казалось почти немыслимым - свидетельство боевых действий вблизи крупного ядерного объекта - стало почти ежедневным явлением и привычной частью жизни на крупнейшей в Европе атомной электростанции. С точки зрения ядерной безопасности это, безусловно, нестабильная ситуация", - заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
Несмотря на регулярные звуки боевых действий, эксперты МАГАТЭ продолжают осуществлять проверки на территории станции для мониторинга и оценки состояния ядерной безопасности и защищенности.
Напомним:
В ночь на 9 апреля был зафиксирован полет восьми беспилотников всего в четырех километрах от Южно-Украинской АЭС.
Россияне оккупировали ЗАЭС 4 марта 2022 года. С тех пор станция регулярно находилась на грани катастрофы из-за действий россиян.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в предложении контроля США над ЗАЭС возникает много вопросов, которые сложно решить.