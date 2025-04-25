Нацбанк спрогнозировал, когда в Украине повысят коммунальные тарифы

Национальный банк Украины предполагает увеличение тарифов на ЖКУ в последующие годы, в частности с 2026 года.

Об этом говорится в инфляционном отчете за апрель.

Ожидается, что в текущем году действующие тарифы на газ, отопление и снабжение горячей водой пересматриваться не будут.

"Однако сложное состояние в энергетике и фискальная консолидация, вероятно, обусловят постепенную корректировку этих тарифов в последующие годы. В частности, предполагается начало постепенного приведения их к экономически обоснованным уровням с 2026 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что отсрочка их повышения обусловит более низкую инфляцию, но ухудшит финансовое состояние государственных энергокомпаний.

"В то же время будут расти риски нестабильности на энергорынке, ухудшаться инвестиционный потенциал отрасли, а ценовое давление будет только откладываться на будущее", - продолжили в НБУ.

Зато достаточно быстрое и существенное повышение стоимости энергоносителей для устранения дисбалансов в энергетическом секторе усилит инфляционное давление и обусловит потребность в увеличении субсидий для населения, считают банкиры.

Напомним:

"Нафтогаз Украины" до апреля 2026 года продлил действие "Фиксированного тарифа" на поставку газа для для населения.

Для всех жителей Украины с 31 мая установлена цена на электроэнергию в 4,32 грн/кВт-ч независимо от объема потребления.