У монобанка изменится структура собственности: кому он будет принадлежать?

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) разрешил кипрской компании Crestline Limited получить контроль над ООО "Финтех Бэнд", которое является разработчиком и технологическим оператором Monobank, осуществляющим все банковские операции на базе Универсал Банка.

Об этом говорится в решении АМКУ.

В комментарии ЭП соучредитель банка Олег Гороховский отметил, что он вместе с Михаилом Рогальским увеличили свои доли в "Финтех Бэнде" через Crestline Limited. Сумму сделки не раскрывают, но уточняют, что она была согласована всеми сторонами.

Согласно данным YouControl, основные доли в ООО "Финтех Бэнд" сейчас принадлежат бывшим руководителям "Приватбанка" - Олегу Гороховскому и Михаилу Рогальскому. Каждый из них владеет 31,96% напрямую и еще 5,24% - через посредников. Также среди совладельцев - Евгения Кривенко и кипрская компания Nisets Limited (по 14%), а Дарья Букреева имеет 8%.

По сообщению "Interfax Украина", Crestline Limited также владеет 2,784% в другой компании из Днепра - ООО "ЭЙСИ ДИСИ Процессинг", которая на 93,351% принадлежит "Финтех Бэнд". В ней миноритарными собственниками также выступают Гороховский, Рогальский и Кривенко - по 1,082%, а также Букреева - 0,618%. Бенефициарами в этой компании названы Гороховский и Рогальский, опосредованное участие которых, помимо прямого, составляет по 36,13%.

Он также сообщил, что будущие изменения в составе акционеров происходят в рамках стратегии развития компании. В частности, появление кипрских компаний Crestline и Nisets - это нормальная международная практика, которая используется для удобства корпоративного управления. Обе структуры зарегистрированы как налоговые резиденты Украины и платят все налоги здесь, что подтверждается данными из реестров.

"Компания продолжит работать в обычном режиме. Наш фокус остается на развитии Monobank, экосистемы "Моно" и инновациях в финтехе и электронной коммерции", - добавил Гороховский.

Напомним:

В 2024 году выручка Финтех бэнд уменьшилась в полтора раза до 3,71 млрд грн. Еще заметнее сократились доходы: в 2,7 раза, до 1,15 млрд грн.