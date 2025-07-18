Вице-премьер хочет запустить украинский аналог DOGE Маска

Первый вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что планирует запустить в Украине аналог американского Департамента эффективности правительства (DOGE).

Об этом пишет hromadske.

"По словам Федорова, аналог DOGE в Украине нужен для нескольких проектов, чтобы "срочно сократить расходы и оценить эффективность", - говорится в публикации.

Об этих планах министр написал в Threads. "Буду искать человека, который возглавит это направление", - заявил он.

Как напоминает hromadske, в сентябре 2024 года Дональд Трамп пообещал в случае своего переизбрания создать комиссию по проверке эффективности работы правительства. Илона Маска, который активно поддерживал Трампа во время предвыборной кампании, выбрали возглавить ее.

Департамент по вопросам эффективности правительства - не официальный государственный орган, а частная инициатива для консультирования Белого дома по сокращению расходов.

"Несмотря на это, медиа писали, что Маск мог получить собственный офис в комплексе Белого дома в Вашингтоне. А работники DOGE пытались получить доступ к системам госказны США и ограничили доступ госслужащих к ряду федеральных систем данных", - говорится в публикации.

Напомним:

В феврале этого года Департамент эффективности (DOGE), под руководством Илона Маска начал рассылать электронные письма федеральным служащим с просьбой отчитаться о том, что они делали на прошлой неделе или будут вынуждены уволиться. Письмо получили более двух миллионов госслужащих.

Впоследствии сообщалось, что Департамент эффективности правительства (DOGE) запросил доступ к системе данных о налогоплательщиках Налоговой службы США. Потенциально это может предоставить ему доступ к конфиденциальной информации, включая номера социального страхования и налоговые декларации.

Также сообщалось, что министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Департамент правительственной эффективности (DOGE), созданный миллиардером Илоном Маском, уже сэкономил для страны около $50 миллиардов.