Расходы государственного бюджета выросли более чем на 20%: на что пошли 1,9 триллиона

Расходы общего фонда государственного бюджета в июне 2025 года составили 337,4 млрд грн, а в целом за первое полугодие - 1,9 трлн грн, что на 21,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

В частности, расходы на безопасность и оборону составили 1,2 трлн грн, или 62,5% от всех расходов госбюджета.

В июне правительство профинансировало 337,4 млрд грн государственных расходов, в том числе 187,6 млрд - на безопасность и оборону.

Структура расходов в июне по экономической классификации выглядит так:

127,2 млрд грн - на оплату труда с начислениями, при этом министерство не уточнило сумму расходов на денежное содержание военнослужащих, хотя ранее указывало;

47,2 млрд грн - на социальное обеспечение (выплату пенсий, пособий, стипендий);

43,3 млрд грн - на оплату использования товаров и услуг, в том числе для ВСУ;

34,3 млрд грн - на субсидии и текущие трансферты предприятиям (учреждениям, организациям), в том числе на приобретение товаров для ВСУ;

43,2 млрд грн - на обслуживание государственного долга;

29 млрд грн - на трансферты местным бюджетам.

Расходы на оборону с начала года выросли пропорционально общему бюджету и остаются основным драйвером увеличения расходов.

Напомним:

Верховная Рада приняла в первом чтении изменения в государственный бюджет на 2025 год. Расходы увеличили на 450 млрд грн.