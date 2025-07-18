Суд арестовал 1,5 миллиарда экс-регионала Макеенко: деньги передали в АРМА

Суд удовлетворил ходатайство Офиса генпрокурора и передал в управление Национального агентства по розыску и менеджменту активов более 1,5 млрд грн (более 35 миллионов долларов США), которые принадлежат экс-нардепу.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

Эти средства и ценные бумаги хранились на счетах в банке Великого Герцогства Люксембург и были арестованы.

Следствие установило, что владельцем активов является бывший народный депутат нескольких созывов, в прошлом - заместитель председателя фракции Партии регионов и глава Киевской городской государственной администрации.

По данным источников УП, речь идет о Владимире Макеенко.

ГБР утверждает, что он годами вел скрытый бизнес за рубежом, в частности контролировал оффшорные компании, зарегистрированные в Панаме, Гонконге, на Кипре и Британских Виргинских островах.

Эти компании ежегодно приносили ему большие прибыли, но налоги в бюджет Украины он не платил.

ГБР расследует это уголовное производство по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере. В сентябре 2024 года следователи ГБР сообщили о подозрении Макеенко.

Напомним:

16 июля 2025 года, правоохранительные органы провели обыски в офисе фармкомпании "Артериум", принадлежащей Константину Жеваго и на предприятиях компании в Киеве и Львове.