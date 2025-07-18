Черешня подорожала: сезон заканчивается, ее осталось мало

Украинские садоводы поставляют оптовые партии черешни по 150-220 грн/кг, новые цены уже минимум на 10% выше, чем на прошлой неделе.

Об этом сообщает мониторинговая платформа EastFruit.

"Большинство садоводов Украины на текущей неделе заявили о завершении сезона реализации черешни. Оптовые партии черешни из местных хозяйств поступают в продажу по 150-220 грн/кг, в зависимости от качества, сорта и объемов предлагаемых партий", - говорится в сообщении.

Причем оптовые компании на этой неделе сообщали о нехватке предложения этих косточковых в местных хозяйствах. И приобрести необходимый оптовый объем черешни не удавалось даже путем повышения закупочных цен на новые партии, сообщают аналитики проекта EastFruit.

"Цены на черешню в текущем сезоне на внутреннем рынке Украины часто превышали показатели прошлого года, что обусловлено снижением урожайности фруктов в текущем году, из-за аномальных погодных условий в конце весны и в начале лета", - говорится в сообщении.

Высокая стоимость часто становились причиной для снижения спроса на эту ягоду. Участники рынка объясняли это тем, что конечные потребители были не готовы покупать местную ягоду по таким высоким ценам.

Аналитики также обращают внимание, что в прошлом году сезон черешни в Украине завершился примерно на неделю позже, но последние партии этой продукции производители отгружали в среднем на 45% дешевле, чем в текущем сезоне.

"Такую ценовую разницу ключевые игроки рынка объясняют как снижением урожайности черешни, так и резким ростом затрат на выращивание этой культуры", - пишет EastFruit.

Напомним:

В конце июня оптовые цены на черешню в Украине упали до 140-200 грн/кг и ниже, в среднем она стала на 18% дешевле. При этом аналитики подсчитали, что цены на черешню в Украине в среднем на 95% выше, чем в аналогичный период прошлого года.

Апо состоянию на 20 июня отпускные цены на местную черешню в Украине были в среднем втрое выше, чем в аналогичный период прошлого года.

К тому же, большинство операторов рынка отмечали достаточно большой процент некондиционной продукции в этом сезоне.

В конце мая цены на черешню были на самом высоком уровне за 10 последних лет - 150 грн/кг. В прошлом году черешня 27 мая стоила 135 грн/кг, в 2020-м - 60 грн/кг, в 2019-м - 35 грн/кг, а в 2016-м - 25 грн/кг.