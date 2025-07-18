Винодельня Vino Demidi: как предприниматель из Киевщины превращает село в винный курорт

Когда-то здесь в каждом дворе обжигали глину, а теперь выдерживают вино из сортов, которых нет ни на Закарпатье, ни в Одесской области. История винодельни Vino Demidi.

Зеленые живописные Дыбинцы в сердце Приднепровья, окруженные полями и лесами, омываемые водами реки Роси, могли бы быть типичным селом Киевской области, если бы не несколько отличий. Во-первых, Дыбинцы - известный в старину и даже в начале 20-го столетия центр украинского гончарства, равный по значимости Опошне.

Во-вторых, пять лет здесь работает винодельня, которая имеет виноградники с особыми сортами винограда, новое просторное здание с подземной галереей и современное оборудование от мировых производителей. Его построил местный предприниматель, благотворитель и общественный деятель Петр Гавриленко. Он развивает туристическую инфраструктуру и теперь Дыбинцы могут конкурировать с курортами Закарпатья и Одесщины.

Забытая легенда возвращается

Фермерское хозяйство "Димидовское" - это семейное предприятие, которое производит вино под торговой маркой Vino Demidi. В Дыбинцах найти его легко: винодельня расположена в начале села. За большими воротами сразу расположены виноградники, площадь которых достигает пяти гектаров.

Участок крутой и выходит на естественный водоем. На другом берегу - нарядное кирпичное здание, которое своей симметрией, прямыми линиями, большими окнами и цветовой гаммой напоминает классическую итальянскую архитектуру. Это недавно построенная винодельня, которая вместе с виноградником образует целостный винодельческий комплекс.

Старинное село Дыбинцы расположено в 9 км от Богуслава

Идею виноделия Гавриленко вынашивал десять лет: в заграничных командировках его всегда поражал вид виноградников. Эту идиллическую картину ему хотелось воссоздать в селе, где родился сам и где жили его предки.

Последним толчком к действиям стала поездка в Грецию, где предприниматель узнал о древней связи вина и глины. Ранее напиток выдерживался в глиняных емкостях, а Дыбинцы славились уникальной рисованной посудой из белой глины, залежи которой остались в почвах до сих пор. Поэтому основой будущей винодельни стали особый терруар, образованный глиняными почвами, холмистым рельефом, лесом, за которые Дыбинцы прозвали мини-Карпатами, и желание рассказать историю села через вино.

Не только поколение Гавриленко - все жители села занимались гончарством. В каждом дворе стоял горн для обжига глины. В 19 веке в Дыбинцах действовала большая фаянсовая фабрика графов Браницких, где работали и иностранцы.

Лучшие мастера принимали участие в выставках в Украине и за ее пределами, их произведения хранятся в музеях. Народный промысел пришел в упадок с приходом советской власти. В период принудительной коллективизации все должны были работать в колхозе.

"Чтобы продавать свои изделия, гончарам надо было отработать трудодни в поле, тогда им разрешали ехать на рынок. На выездах стояли патрули. Если не отработал - кувшины били. Другая причина упадка гончарства - переход на алюминий. Однако в Дыбинцах много где встречаются крыши, крытые черепицей из местной глины", - рассказывает менеджер по гостеприимству Vino Demidi Вита Назаренко.

Строительству винодельни предшествовали эксперименты с выращиванием винограда

Последним гончаром в семье Гавриленко был дедушка Петра - Димид. Часть села, где жила семья, называлась Димиды. Это имя передается в семье из поколения в поколение. В память о деде были названы хозяйство и торговая марка.

Чудо-печь спасает виноград

Первый виноград в Дыбинцах высадили в 2017 году. Сорта подбирали в соответствии с климатической зоной: местность расположена на одной параллели с крупнейшим винодельческим регионом Германии Рейн-Гессен, известным белыми винами.

Поэтому предпочтение отдали сортам немецкой (солярис, мускарис, сувинье гри, рислинг рейнский, каберне кортис) и украинской (цитронный Магарача, красавец) селекций. Дополнительно выращивают американский юпитер и французский пино нуар. На отдельном поле высадили фетяску нягре - несвойственный для Украины сорт.

Богатые глиной земли хорошо влияют на виноградную лозу и вкус вина

Вино из первого урожая делали под Киевом. Так Гавриленко познакомился со своим будущим технологом - опытным энологом Артемом Тараном. Когда возникла идея построить собственную винодельню, предприниматель обратился к нему за консультацией.

"Артем много кого консультировал, но мы были единственной винодельней, где он изначально мог поставить оборудование и запустить производство. Это стало стимулом, чтобы перейти к нам и работать с нами", - объясняет Назаренко.

Строительство начали в 2019 году и быстро завершили, лицензию на производство получили в 2020-м. В проект предприниматель инвестировал собственные средства и опыт инженера-конструктора. Сейчас Дыбинецкая винодельня - современное предприятие, оснащенное оборудованием ведущих мировых брендов, с инвестициями 30 млн грн.

Для Гавриленко это не просто диверсификация бизнеса, а воплощение мечты: между двумя виноградниками стоит его дом, он контролирует состояние лоз, предлагает идеи для купажей, дегустирует продукт и разрабатывает конструкции оборудования. Сам спроектировал печь для увяливания ягод. В этом нуждался сорт красавец селекции Института виноградарства и виноделия "Магарач", который сначала едва не выкорчевали.

Печь для увяливания винограда, сконструированная Петром Гавриленко

"Из украинских сортов у нас был белый цитронный Магарача, но мы хотели и красный. Одесский черный не можем посадить - нужен специфический терруар. Красавец дает невероятный результат на поле, но вино получалось несовершенным. Мы выкорчевали два ряда, однако решили попробовать снова", - вспоминает Назаренко.

Таран предложил особую технологию: закладывать в бочку подвяленный виноград. Ягоды закладываются в печь на семь дней при температуре 30 градусов и относительной влажности 75%. Процесс должен быть медленным, чтобы виноград не спекся. Эксперимент оказался успешным и теперь вино из красавца - флагман Vino Demidi.

"Кто его пробовал - говорят, что это самое необычное вино в Украине", - делится Назаренко. Она отмечает, что вино из красавца не производит никто из украинских виноделов, но есть большая заинтересованность в сорте и некоторые уже готовят для него участки.

Сорт красавец можно выращивать в любой части Украины

Особенность красавца в том, что, как и в одесском черном, у ягод окрашена не только кожица, но и мякоть. Вино из него получается густое, темное, и даже сухое ощущается сладким. Сорт не требует особых условий для культивации и может давать хороший урожай в любой части страны.

Украинское вино во французском музее

До выхода на рынок дыбинецкая винодельня успела наладить сотрудничество с международной группой компаний Vinos de la Luz, которая имеет проекты во многих странах и представлена в Украине компанией Big Wines. Для нее ФХ "Димидовское" производит красное и белое вино из винограда, выращенного в Одесской области: из одесского черного - с выдержкой 3, 6, 9 и 12 месяцев, сухолиманского и тельти-курук.

"Этот проект начался с того, что владелец Vinos de la Luz доктор Рикардо Ф. Нуньес впервые попробовал одесский черный и поверил в потенциал украинского вина. Он посетил несколько украинских виноделен и остановился на нашей, поскольку у нас есть высококвалифицированный технолог с именем и хорошая технологическая линия. Некоторые позиции, которые Артем Таран делал для Big Wines Big Art непосредственно у нас на заводе, получили высокие призовые места на международных конкурсах", - отмечает Назаренко.

Вино из Дыбинцев попало в музей вина в Бордо La Cité du Vin, где экспонируются лучшие вина со всего мира: в 2023 году - белое сухое, бленд сортов винограда солярис, мускарис и цитронный Магарача, в 2024-м - сухое розовое из юпитера.

Из-за смещения климатических зон Богуславщина стала новым винодельческим краем Украины

Так называемые вина-амбассадоры от страны отбирает профессиональная комиссия методом дегустации вслепую. Вина оцениваются по международным стандартам.

"В 2023 году мы представили наше "Белое сухое" на конкурсе в "Укрвинпроме". Оно настолько понравилось, что попало в музей. До того мы его не презентовали, а после получения лицензии продавали только в туристическо-оздоровительном комплексе "Гончары", это тоже семейный бизнес", - рассказывает Назаренко.

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Другие вина тоже получили признание. "Кантар" из немецкого сорта сувинье гри получило золото на конкурсах Wine&Spirits Ukraine и Ukrainian Wines Awards, также его признали лучшим белым вином Украины на Ukrainian Wine Festival 2025 во Львове.

Напиток выдержан в бочке с дубовыми стенками и акациевым дном производства компании "Олпол" и представляет ароматы абрикоса, ванили, хлеба и сливочного масла.

Ручная работа как составляющая качества

Все работы в Дыбинцах выполняют вручную, чтобы получать высококачественные вина. В первые годы для развития лозы был налажен капельный полив. Местный климат позволяет не укрывать лозы на зиму, но в 2025 году виноград впервые пострадал от весенних заморозков. Однако кусты быстро восстановились, развиваются согласно норме, урожай ожидается хороший.

В 2024 году сбор винограда начался на две недели раньше, чем обычно, в 2025-м он тоже планируется во второй половине августа. На сезон винодельня приглашает на работу местных жителей. В основном это женщины - мужчины служат в армии.

Доставка винограда с поля механизирована. Ягоды подвозятся к винодельне трактором и отгружаются в приемное отделение на первом этаже винодельни. Далее они взвешиваются, охлаждаются (необходимо для правильного сбраживания) и поднимаются лифтом на второй этаж. На первом этаже также расположен подвал для выдержки вин в бочках. Винодельню встроили в естественный рельеф, поэтому она фактически входит в склон горы.

Подвал - святая святых винодельни, здесь выдерживаются вина и проводятся дегустации

Помещение цеха просторное и светлое, с рядами блестящих емкостей-винификаторов, похожих на небольшие космические корабли. Здесь вино проходит все этапы производства: от первичной обработки ягод до закупоривания бутылок. Всеми процессами занимаются только два технолога: кроме Тарана на винодельне также работает Татьяна Малая.

"Процесс производства белых и красных вин кардинально разный. Для производства белых мы сначала отпрессовываем сок пневматическим прессом, далее сок бродит в винификаторах. В зависимости от сорта и уровня сахара сбраживание длится 21-28 дней при температуре 12-14 градусов. Для производства красных вин сок в винификаторы закладываем вместе с косточкой и кожурой. Они бродят немного дольше и при более высокой температуре - от 16 до 18 градусов", - объясняет Назаренко.

Винодельня сначала работала с винификаторами итальянского производства, а в 2024 году компания приобрела украинские - дешевле и конструктивно удобнее.

Винификаторы украинского производства менее эстетичны, чем итальянские, однако более практичны

Владелец планирует заказать амфоры из дибинецкой глины у местного мастера, который сейчас в ВСУ. "Это наша разливочная, укупорочная и проклеивающая линия. Все делаем вручную. Артем наполняет бутылку, передает Татьяне, она закупоривает. Далее мы выставляем рядышком друзей, вместе надеваем на бутылки термоусадочные колпачки, обрабатываем их феном и приклеиваем этикетки", - шутит Назаренко.

Перед розливом бутылки дважды моют вручную и сушат - всего 12 тыс. штук за сезон только для собственной торговой марки. В целом мощности предприятия рассчитаны на 35 тыс. бутылок. Производство планируют наращивать.

Опыт приходит с практикой

За вкус и ароматику Vino Demidi отвечает главный технолог, но в основном виноделие - общее дело. Вместе решают, какое вино создать, как назвать, какие бутылки приобрести, что изобразить на этикетке. Белые вина в Дыбинцах разливают в темные бутылки, чтобы защитить их от солнечных лучей и продлить срок хранения. Прозрачные бутылки используют только для розового вина.

Названия вин связаны с гончарством. "Белое сухое" переименовали в "Каолин" - это белая глина, "Буккеро" - древняя черная керамика, появившаяся на территории современной Италии, "Майолика" - глазурованная керамика с росписью, "Кантар" - глиняная чаша с двумя ручками, которая использовалась для питья воды или вина.

Кроме творчества, все члены коллектива должны уметь все и при необходимости быть в состоянии встать на любой участок, как члены бригады в "Макдональдсе". Особенно в пик сезона, когда технологи заняты 24/7. Также помогает семья Петра - его сыновья и даже внуки.

"Мы стараемся разобраться во всех процессах. Если технологи заняты, мы не будем их отвлекать, чтобы отправить заказ. Учимся сами: где что лежит, как пользоваться феном. Это облегчает жизнь технологам", - убеждена Назаренко.

До большой войны хозяйство покупало бутылки в Гостомеле, а теперь - в Молдове

Она признается: попала в мир вина по счастливому стечению обстоятельств, без опыта и знаний, а теперь занимается делами хозяйства и проводит экскурсии.

"Я работаю на другом предприятии Петра Николаевича помощницей уже 11 лет, это производство сельскохозяйственной техники. Также занимаюсь благотворительным фондом. Как-то он предложил поехать на винную выставку. Я удивилась, потому что ничего в этом не понимала. В следующий раз он поручил мне посетить выставку самостоятельно, но я уже должна была принимать там участие. Я возражала, что ничего не знаю о виноделии, а он ответил: "Ну так выучишь", - смеется Назаренко.

По ее словам, было страшно, но поразил интерес людей к винодельне с Киевщины. Они удивлялись, что виноград можно выращивать возле столицы. "Первые несколько часов был шок от большого количества специфических вопросов о вине, а потом это начало затягивать. С каждой новой выставкой я видела, что нас узнают, спрашивают, есть ли новинки. Это было для меня стимулом", - делится девушка.

Она демонстрирует лабораторию, обустроенную на втором этаже винодельни. Там взвешивают дрожжи, измеряют уровень сахара и алкоголя в вине. Для подтверждения результатов опытов образцы отправляют в независимые лаборатории.

Рынок требует вин с меньшим содержанием алкоголя, но бренд Vino Demidi верен классике. "В наших винах - 12,5-14 градусов, потому что местность подходит для виноградарства и виноград хорошо набирает сахар. Когда он набрал 26 единиц сахара (по шкале Брикса, где 1 градус равен грамму сахара в 100 граммах виноградного сока), мы не можем сделать низкоалкогольное вино", - объясняет Назаренко.

Расти вопреки обстоятельствам

Под землей пролегает галерея, где покрытые пылью бутылки ждут своего покупателя. Температура там значительно ниже, чем в подвале. Помещение похоже на подземелье французского замка где-то в долине Луары, но это Украина, поэтому разговор о войне.

"У нас огромная проблема с кадрами. Мы хотели передать опыт и объявили по радио, что готовы финансировать обучение абитуриента из нашего региона, который поступит в Одессе на факультет, готовящий энологов. Стоимость обучения была небольшая, но никто не изъявил желания пойти учиться", - сожалеет Назаренко.

Подземная галерея соединяет винодельню с домом хозяина

Из-за отсутствия рабочей силы виноделы не успевают вовремя собирать виноград. Это тяжелый труд, женщинам он часто не под силу. Когда виноградник далеко от винодельни, виноград может испортиться или забродиться уже в пути.

Кроме дефицита мужчин, Вита очерчивает и другие проблемы: бутылки приходится заказывать в Молдове, а перебои с электричеством заставили установить генераторы.

"Нам надо многому учиться. Возможно, разработать маркетинговую кампанию, более активно вести себя в соцсетях. Пока что действуем методом проб и ошибок, стараемся маленькими шагами продвигаться к цели", - говорит Вита.

Эти "маленькие шаги" также означают, что дибинецкие вина пока можно приобрести или онлайн, или в специализированных магазинах крафтового вина. В супермаркетах Vino Demidi пока не представлены - слишком сложные условия, поэтому полагаются на рост интереса украинцев к крафту и на собственную изобретательность.

Хотя себестоимость собственноручно выращенного винограда в разы больше купленного где-то, стараются делать вино доступным: самое дешевое стоит 350 грн за бутылку, самое дорогое, из подвяленного винограда, - 900 грн.

"На время военного положения не хотим поднимать цены, многих это пугает. Потребитель не понимает, почему он должен отдать за украинское вино 400, 500, 700 гривен, когда может приобрести итальянское за 150. Стараемся держать цену, чтобы каждый житель Украины мог попробовать украинское вино. Когда люди видят, какой это сложный процесс, как трудно делается вино, вопрос цены отходит на второй план", - говорит Назаренко.

Она отмечает, что украинские виноделы не получают поддержки от государства и инвестируют в производство собственные средства. От правительства они ожидают инициатив, которые бы облегчили работу и дали импульс для развития. В частности должны быть смягчены условия для производства игристых вин. У Vino Demidi уже есть собственные наработки: игристое по классической технологии из сувинье гри и петнат из мускариса.

"Наше игристое - просто невероятный продукт. Петнат получился легкий и хрустящий, а в Украине сейчас тренд на петнаты, на лето лучшего варианта нет. Хотелось бы делать их для массовой продажи, но упираемся в законодательство. Пятьсот тысяч гривен в год за лицензию - неподъемная сумма для крафтовых производителей, а поставить на вино космическую цену тоже не можем", - отмечает Назаренко.

Виноделы надеются на расширение перечня сортов винограда, разрешенных для виноделия. Сейчас сорта, не внесенные в государственный реестр (юпитер, сувинье гри), нельзя указывать на этикетках, поэтому часто пишут, что вино изготовлено "из европейских сортов" или "смеси виноматериалов", а это вызывает сомнения в качестве.

"Вчера мне сказали, что вино из винограда - это как бы сыр, а из виноматериала - сырный продукт. Приходится объяснять, что виноматериал - это тот же виноград, просто срезанный", - удивляется девушка.

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Украинцы готовы учиться, приезжать на винодельню, пробовать новое. Во время войны поток туристов в село увеличился, поэтому Гавриленко выкупили старую базу отдыха и проводят там реконструкцию. Также обустроили стадион и открыли спортзал, который жители Дыбинцев могут посещать бесплатно.

"Многие люди приезжают на экскурсии и дегустации после массированных обстрелов. Хотят побыть в тишине и отвлечься", - констатирует Назаренко.